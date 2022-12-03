聽新聞
test
0:00 / 0:00

消化吸收神助攻！盤點最適合補充酵素的十個族群

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
消化吸收神助攻！盤點最適合補充酵素的十個族群。 圖片來源/Unsplash
消化吸收神助攻！盤點最適合補充酵素的十個族群。 圖片來源/Unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年網友熱議的「酵素適合族群」相關話題，帶您了解有關網友熱議適合補充酵素的族群有哪些。

隨著全球健康意識抬頭，民眾愈發注重保健養生，不少人為彌補平時生活型態對身體可能造成的傷害，會選擇服用保健食品來補足攝取不足的養分，尤其針對現今許多上班族感到頭痛的腸胃問題，就有不少商家順勢推出各式整腸健胃的產品，其中「酵素」因為可以幫助消化道分解吸收食物、促進新陳代謝，以及調節生理機能，成為網友們熱議的保健品之一。而究竟哪些族群最需要補充酵素呢？快來看看網友怎麼說吧！

「緊張焦慮」容易導致消化不良 「排便不順暢」可以補充酵素改善

TOP10 適合攝取酵素的族群 網路聲量排行

▲ TOP10 適合攝取酵素的族群 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ TOP10 適合攝取酵素的族群 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網路上對於哪些族群比較需要攝取酵素的相關話題討論，可以發現多數網友認為容易「緊張焦慮」的人特別需要補充酵素。由於人體在精神緊繃時，交感神經興奮而導致血液集中在心肺與腦部等重要器官，使得腸胃血流減少、蠕動變慢，因此需要藉由酵素增進消化能力。一位民眾就在討論區表示自己「到新公司壓力大，本身又容易緊張，經常焦慮到無法正常排便」，請益該如何應對消化問題，就有熱心網友建議「試試看酵素，會覺得肚子變輕盈」、「多吃蔬果多喝水，再搭配酵素會改善很多」，並勸慰其放鬆心情，解決腸胃困擾的同時，努力提升心理素質才能釜底抽薪。

此外，本身就有「便秘」困擾的民眾，也是相當適合服用酵素的族群，排便不通暢時服用酵素可以幫助食物分解，維持消化機能，是不少便秘苦主的解便聖品。日前就有網友在社群網站發文分享「以前都大不出來，女友買了酵素之後效果顯著」，引起許多有同感的網友熱烈討論，如「酵素梅子好吃又有效，可以潤腸通便和排毒養顏」、「吃完蔬果酵素就跟便秘、小腹說掰掰」等，對酵素緩解便秘症狀的功效讚譽有加。不過也有網友出面提醒，酵素只能作為幫助消化的催化劑，而非治療便秘的解方，若僅依賴酵素卻沒有改善生活習慣，可能會產生依賴性導致無法自主排便，治標不治本。

而「銀髮族」同樣是許多網友認為適合補充酵素的族群之一，因為消化道機能會隨著年齡增長而下降，也可能有長輩因為牙口不好而無法充分咀嚼，導致食物分解效率降低，此時酵素就能起到幫助消化的作用。有民眾就分享自己購買酵素給爸媽吃，結果因為效果顯著，反而被「催著補貨」，讓許多酵素同好留言響應「年紀越大消化排毒能力越差，吃了植物酵素終於解決困擾，可以重返大餐的懷抱」、「老了對代謝變差很有感，酵素真的是我貪吃後的救星」，認為酵素可以有效減輕用餐後的負擔，讓年長者不必總是顧慮忌口。

你也是適合補充酵素的族群嗎？如果有腸胃消化的煩惱，不妨看看網友對酵素的討論，開始尋找適合自己的消化小幫手吧！

觀看原文→https://bit.ly/3B4YXai

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

酵素

延伸閱讀

10天沒排便！30歲女半夜狂吐「深咖條狀物」醫驚：噴出胃

「抗老明星」B3成分導致小鼠乳癌轉移？ 國內學者建議這樣吃

輕熟女便秘竟因直腸癌！　標靶加化療重啟生命希望

新婚才10天…人妻勾學長搞外遇 偷情日記「戀愛細胞全活過來」

相關新聞

今放晴高溫上看32度 吳德榮：明天起兩波東北季風接力

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天有短暫空檔，氣溫明顯回升；各地晴時多雲，...

消化吸收神助攻！盤點最適合補充酵素的十個族群

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年網友熱議的「酵素適合族群」相關話題，帶您了解有關網友熱議適合補充酵素的族群有哪些。

日客不來台／日本推國旅、台灣觀光缺新亮點 明年入境市場堪憂

台日邊境10月中旬陸續解封，一個多月過去，卻發現雙邊互訪的旅次逆差高達4倍以上，日客來台比例極低，也讓經營日客入境旅遊市場的台灣地接旅行社相當寒心。業者透露，除日本政府推國旅、日幣跌價、機票漲價等外在因素影響外，台灣觀光環境在疫情這兩年多來並未端出新產品，只能持續低價販售，就算邊境解封也是「接一個虧一個」，甚至還期望日方主動取消出團，少虧為上。

到底要結伴出遊還是自己說走就走？來看網友都怎麼說

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「有伴出遊vs一個人旅行」話題的網路聲量表現，帶您了解有關網友對於有伴出遊或是一個人旅行的看法。

擺脫長針眼困擾！網友推薦的預防方式一次看

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年網友熱議的「針眼預防方式」相關話題，帶您了解有關網友關注的5大針眼預防方式有哪些。

解鎖孤獨成就！網友認同自己做「這件事」感覺超邊緣

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤三個月網友熱議的「孤獨行為」相關話題，帶您了解最受到網友熱議的5大孤獨行為排行。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。