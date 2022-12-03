解鎖孤獨成就！網友認同自己做「這件事」感覺超邊緣

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤三個月網友熱議的「孤獨行為」相關話題，帶您了解最受到網友熱議的5大孤獨行為排行。

現代人生活忙碌，朋友、家人不能時時陪伴在旁，經常面臨需要一個人吃飯、逛街、看電影的場合，有的人認為這樣子的生活方式舒適自在，想做什麼都可以；不過也有另一派人認為單獨吃飯、看電影很寂寞，甚至還為此列出「孤獨等級量表」，而究竟在日常生活當中，有哪些行程自己一個人做會覺得格外孤單呢？

獨坐一桌吃燒肉難掩尷尬？網友分享自己在KTV唱苦情歌唱到哭出來

孤獨行為TOP5 網路聲量排行

▲ 孤獨行為TOP5 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網友針對「孤獨行為」的討論，不少民眾認為因為燒肉店通常都以雙人、四人桌為主，「吃燒肉」時單獨坐四人桌更顯得自己的孤單，提到「自己一個人去吃，店員感覺都會特別關注」。不過，近幾年吹起「一人燒肉」的風潮，自己吃再也不怕尷尬，反而是一件很享受的事，不僅可以想吃什麼就吃什麼，還可以「邊滑手機不用聊天，蠻享受的」、「放個iPad邊追劇超爽」。

而在「看電影」、「看演唱會」這種周遭人潮滿滿的情境下，也讓不少網友感到特別孤單。看電影時除了沒人可以一起討論劇情，如果還不幸遇到「不想遇到的人」更是欲哭無淚，網友就分享曾經一個人看電影「還遇到喜歡的人跟她男友」，避無可避的尷尬場景令他難以釋懷；但也有人表示就算跟朋友一起看電影並不會特別討論，因此「一個人看電影滿好的，想哭就哭，不用在意別人怎麼看你」。而自己一個人去看演唱會，儘管可以聽到喜歡的音樂、看到喜愛的歌手，但排隊等待入場時沒人可以聊天，散場後也無法立即分享激動的心情，只能默默離開，讓人感到特別憋悶委屈。

除此之外，自稱邊緣人的網友寫出獨自去KTV的經驗，指出「KTV」也是一個會放大孤單感的地方，提到自己「大概唱了兩個小時就唱不下去」，理由不是唱到缺氧沒聲音，而是「一直唱苦情、失戀情歌，一想到自己一個人就很不開心，受不了」，甚至還被進門的服務生投以同情目光，最後「唱完《分手快樂》就走掉了」，整個孤獨感爆表。

不管是吃飯、逛街、看電影或從事其他活動，有朋友家人陪伴雖然說可以相互聊天，但一個人其實也能夠過得輕鬆自在，想做什麼、吃什麼可以依照自己喜好決定，不用怕遷就他人，主要還是取決於自己的心境。無論如何，最重要的是選擇自己最舒服的生活方式，才不會造成額外的心理負擔！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》