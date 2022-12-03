到底要結伴出遊還是自己說走就走？來看網友都怎麼說

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「有伴出遊vs一個人旅行」話題的網路聲量表現，帶您了解有關網友對於有伴出遊或是一個人旅行的看法。

隨著疫情漸漸趨緩，民眾出門遊玩的頻率逐漸提高，不少人喜歡呼朋引伴一起出遊，共創美好回憶；也有人偏好自己說走就走，馬上來一場只有自己的小旅行。不同旅遊的方式，有不同的特色，到底要怎麼決定呢？

「有伴出遊」同樂更開心 「一個人旅行」可深入探索當地

▲ 喜歡有伴出遊或一個人旅行 兩派網友熱議焦點。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網友針對「有伴出遊vs一個人旅行」相關話題討論，發現選擇「有伴出遊」的網友看中的是「花費金額」分攤後較低、可以一起做「行前準備」，共用旅行所需物品以及獲得與他人共享美好時光的「旅遊體驗」等特色。網友表示，有伴的旅遊在過程中「熱鬧不無聊」、「有人可以在身邊說話」，為旅途注入歡笑與活力。另外也有網友留言如「聽聽別人故事、困擾，還蠻有趣」，表示期待在旅途中能跟旅伴有所交流。在「食宿選擇」方面「有旅伴可以一起點菜分享食物的熱鬧」，可以吃到更多菜色也是許多網友喜歡找伴一同旅遊的原因。

而另一派喜歡一個人旅行的網友，則表示獨旅有「很自由不用跟人討論行程」、「一個人很方便而且想省的話可以到很省」、「不用遷就他人想不想去」等優點。很多人都提到一個人旅行的自由度高，行程、花費可全憑自己喜好。尤其若是想要「深度旅遊」，更是推薦獨身前往，畢竟不一定每個人都能接受自己喜歡的行程。如網友分享「去日本走古蹟、掃古人墓，基本上沒幾個人會想跟」，另外還有「騎車從東京騎到福島會津再騎回來，這種魔鬼行程大概也只有自己一個人的時候可以跑」等特殊經驗，都是一人旅行時才能無負擔的進行，不用顧慮他人。

「看了這麼多網友的意見，你更喜歡與伴同行還是一人旅遊呢？不同的旅遊方式各有其特色，若是你已有偏好的行程，不如考慮看看這行程是想找伴同行還是自己一個人，更能享受旅途中的美好。

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》