到底要結伴出遊還是自己說走就走？來看網友都怎麼說

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
到底要結伴出遊還是自己說走就走？來看網友都怎麼說。 圖片來源/unsplash
到底要結伴出遊還是自己說走就走？來看網友都怎麼說。 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「有伴出遊vs一個人旅行」話題的網路聲量表現，帶您了解有關網友對於有伴出遊或是一個人旅行的看法。

隨著疫情漸漸趨緩，民眾出門遊玩的頻率逐漸提高，不少人喜歡呼朋引伴一起出遊，共創美好回憶；也有人偏好自己說走就走，馬上來一場只有自己的小旅行。不同旅遊的方式，有不同的特色，到底要怎麼決定呢？

「有伴出遊」同樂更開心 「一個人旅行」可深入探索當地

▲ 喜歡有伴出遊或一個人旅行 兩派網友熱議焦點。 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 喜歡有伴出遊或一個人旅行 兩派網友熱議焦點。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網友針對「有伴出遊vs一個人旅行」相關話題討論，發現選擇「有伴出遊」的網友看中的是「花費金額」分攤後較低、可以一起做「行前準備」，共用旅行所需物品以及獲得與他人共享美好時光的「旅遊體驗」等特色。網友表示，有伴的旅遊在過程中「熱鬧不無聊」、「有人可以在身邊說話」，為旅途注入歡笑與活力。另外也有網友留言如「聽聽別人故事、困擾，還蠻有趣」，表示期待在旅途中能跟旅伴有所交流。在「食宿選擇」方面「有旅伴可以一起點菜分享食物的熱鬧」，可以吃到更多菜色也是許多網友喜歡找伴一同旅遊的原因。

而另一派喜歡一個人旅行的網友，則表示獨旅有「很自由不用跟人討論行程」、「一個人很方便而且想省的話可以到很省」、「不用遷就他人想不想去」等優點。很多人都提到一個人旅行的自由度高，行程、花費可全憑自己喜好。尤其若是想要「深度旅遊」，更是推薦獨身前往，畢竟不一定每個人都能接受自己喜歡的行程。如網友分享「去日本走古蹟、掃古人墓，基本上沒幾個人會想跟」，另外還有「騎車從東京騎到福島會津再騎回來，這種魔鬼行程大概也只有自己一個人的時候可以跑」等特殊經驗，都是一人旅行時才能無負擔的進行，不用顧慮他人。

「看了這麼多網友的意見，你更喜歡與伴同行還是一人旅遊呢？不同的旅遊方式各有其特色，若是你已有偏好的行程，不如考慮看看這行程是想找伴同行還是自己一個人，更能享受旅途中的美好。

觀看原文→https://bit.ly/3FgZd8J

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

延伸閱讀

世足賽／12年前手球毀迦納4強希望 烏拉圭「魔鬼」球星拒道歉

竹市「小塹有約」小旅行好評 2大主題路線持續受理報名

新北社造團隊設計小旅行 到新莊7座百年廟宇「進香」

口碑／Netflix影集12月完整片單公開！多部強片都掰掰「4神劇一次上架」　網嗨：那我就不出門了

相關新聞

今放晴高溫上看32度 吳德榮：明天起兩波東北季風接力

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天有短暫空檔，氣溫明顯回升；各地晴時多雲，...

消化吸收神助攻！盤點最適合補充酵素的十個族群

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年網友熱議的「酵素適合族群」相關話題，帶您了解有關網友熱議適合補充酵素的族群有哪些。

日客不來台／日本推國旅、台灣觀光缺新亮點 明年入境市場堪憂

台日邊境10月中旬陸續解封，一個多月過去，卻發現雙邊互訪的旅次逆差高達4倍以上，日客來台比例極低，也讓經營日客入境旅遊市場的台灣地接旅行社相當寒心。業者透露，除日本政府推國旅、日幣跌價、機票漲價等外在因素影響外，台灣觀光環境在疫情這兩年多來並未端出新產品，只能持續低價販售，就算邊境解封也是「接一個虧一個」，甚至還期望日方主動取消出團，少虧為上。

到底要結伴出遊還是自己說走就走？來看網友都怎麼說

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「有伴出遊vs一個人旅行」話題的網路聲量表現，帶您了解有關網友對於有伴出遊或是一個人旅行的看法。

擺脫長針眼困擾！網友推薦的預防方式一次看

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年網友熱議的「針眼預防方式」相關話題，帶您了解有關網友關注的5大針眼預防方式有哪些。

解鎖孤獨成就！網友認同自己做「這件事」感覺超邊緣

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤三個月網友熱議的「孤獨行為」相關話題，帶您了解最受到網友熱議的5大孤獨行為排行。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。