營運綠實力！統一超商年底達標500店提供循環杯服務

響應環保署減塑政策，統一超商率通路之先積極架構永續循環經濟，超前部署攜手統奕包裝耗時超過一年、斥資逾千萬元自建「OPEN iECO循環杯還杯機」，12月14日起更將設置門市臨櫃還杯系統，建置通路最大的「循環杯服務模式」，預計於2022年底前提早達標500家門市提供循環杯服務。此外，也與統奕包裝攜手首創自建「高效智慧回收機」，機台可同時回收PET寶特瓶、乾電池，透過專利AI光學辨識感應，簡易操作可快速回收，年底將達標50家門市提供回收機台服務，讓民眾能就近資源回收，輕鬆落實綠生活。

統一超商積極拓展綠色營運，首創「OPEN iECO循環杯還杯機」鼓勵民眾重複使用，開啟OPEN POINT App「循環杯租借服務」即可至門市輕鬆借用與歸還。而循環杯設計理念更充滿環保巧思，循環杯的杯身獨家研發特殊PP專利隔熱層，可減少杯套使用，而還杯機台更研發市場唯一「堆疊」功能，每次裝滿約可有效節省約50%空間材積，使用後汰舊的循環杯也將回收再製為其他物品，達到資源再利用。

為鼓勵綠色消費，7-ELEVEN自10月中旬起各門市全面陸續停止提供一次性免費提網服務，推估未來一年可減少超過354噸的塑膠垃圾產生。民眾購買飲品若有臨時需求，可使用1點OPEN POINT點數免費換「咖啡提袋」，兌換後重複使用、友善地球。

為落實減塑行動，統一超商與統奕包裝耗時超過一年首創100%在地自建「高效智慧回收機」，內含寶特瓶、乾電池二合一回收功能，採獨家AI專利光學影像與材質辨識技術，其中獨創「碾碎」功能可將寶特瓶絞碎成瓶片，優化既有坊間壓扁資源回收物流程，有效縮減體積高達75%，提升同體積下的回收量，大幅減少運輸對環境的影響，有效實現最小化運送碳足跡。累計至今已有近4萬人次實踐回收行動，回收寶特瓶與乾電池數量合計已超過40萬個，堆高約等同105座101之高，回收之塑料未來將透過專利技術再製，再回到超商販售，架構永續循環圈。

「高效智慧回收機」獨家結合OPEN POINT App功能，投入5個寶特瓶或5顆乾電池即可獲得1元購物抵用金或1點OPEN POINT點數回饋（等同1元購物金）。此外，12月17日至12月18日將於夢時代「OPEN!大氣球遊行」&「OPEN!RUN」活動現場擺設4台「高效智慧回收機」，邀請民眾一同回收愛地球。