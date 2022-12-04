咖哩加哪種食材最好吃？網揭「隱藏版」秘方！

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤三個月網友熱議的「咖哩」相關話題，帶您了解有關網友最愛的10大咖哩食材以及6大咖哩秘方有哪些。

咖哩擁有獨特香氣，不僅煮起來方便又好吃，食譜更可以依照個人口味添加各式蔬菜、肉品，像是偏好經典口味的人，會加入馬鈴薯、紅蘿蔔，也有愛吃肉的饕客會跟頂級和牛、雞腿肉一起煮，常常一不小心就讓人多吃了幾碗白飯。

「咖哩雞」經典搭配最多人愛！「五花肉」燉久口感軟嫩也被網友狂推

▲ 10 大咖哩食材 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察三個月以來網友針對「咖哩食材」的討論，經典搭配「咖哩雞」獲得最多網友喜愛，不少人都說煮咖哩加雞肉「超好吃」，尤其一定要選「去骨雞腿」，不僅肉質軟嫩而且一點也不柴，記得煮的時候雞腿排「先煎過會更好吃」，如果使用的是雞胸肉，則可以「切塊醃，起鍋時關火丟進去悶熟」或是「沾蛋液」，就不怕變柴。至於支持豬肉的網友，則大推使用「梅花豬」，可以切大塊下去燉，十分美味，也有人喜歡「胛心肉」，雖然口感稍微偏硬不過「切小塊一些，一樣很軟嫩好吃」，也有的人偏好使用「牛肋條」因為「方便又好吃」。除了肉品以外，「洋蔥」、「馬鈴薯」也被譽為咖哩的靈魂食材，很多留言說會加入「大把大把的洋蔥」，甚至還直呼「沒洋蔥還能叫做咖哩嗎」、「咖哩沒加馬鈴薯，一律倒掉」。

不少人也分享自己煮咖哩時必備的配料，像是加嫩豆腐、紅蘿蔔，或是放入蘑菇、蓮藕、櫛瓜等等食材，都各自有擁護者，不過如果遇到喜歡的食材與咖哩味道衝突怎麼辦？網友也提供解套方式，就是讓「適合燉的一起煮」，不適合燉的食材就額外煮過，再放到飯上配咖哩。

起司香味濃郁是必備的「秘密武器」！用奶油炒過洋蔥或肉讓咖哩更香

▲ 6 大咖哩秘方 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖。

如果吃膩了一般的咖哩，網上也推薦各式「食譜秘方」來增加口感與層次，其中「起司」就成為網友們不可或缺的秘密武器，有人指出加入起司讓「每一口都可以看到牽絲的效果」，不僅超級療癒，吃起來口味「真的更豐富」，也有人推薦加入「奶油」或是「牛奶」，事先與洋蔥或是肉拌炒過後，加入咖哩裡面會讓味道更香更好吃。若還怕咖哩不夠味，喜歡南洋或是印度風味的話可以加「薑黃」，喜歡日式風味則加「醬油」，讓普通的咖哩變成自己的獨特秘方。

看完以上網友熱議的咖哩食材與秘方，你還有想到其他創意又美味的食譜嗎？不妨改天試一試，換換口味馬上讓普通的一道咖哩變得不簡單！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》