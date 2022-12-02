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台灣人為何在「迪化街」聲援白紙革命？「烏魯木齊」竟有貶義

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計
新疆烏魯木齊民宅大火引發各地「白紙運動」蔓延，不過30日包括廣州、重慶和上海當局皆突然宣布鬆綁新冠疫情限制。（歐新社）
新疆烏魯木齊民宅大火引發各地「白紙運動」蔓延，不過30日包括廣州、重慶和上海當局皆突然宣布鬆綁新冠疫情限制。（歐新社）

image source: FB／李明璁

文／蔡瓅萱

近日中國傳出「白紙革命」行動，起因為新疆烏魯木齊市吉祥苑一棟高樓於11月24日晚間發生火災，裡頭的住戶疑似因為政府的「過度封控」導致逃生不及，最後官方聲明總共有10人死亡、9人重傷，許多中國網友質疑實際死傷人數可能更多。該起事件導致中國居民在長期封控下累積的怒火被點燃，各地開始出現悼念烏魯木齊大火死者的活動，後續演變為對於政府封控政策的抗議行動，以大學生為首的「白紙革命」陸續在各地發酵。

白紙革命在近幾日持續延燒，有越來越多民眾站出來加入抗議行動，高舉著白紙爭取解除封控及言論自由。針對這場抗爭，中國警方甚至還將上海市「烏魯木齊中路」的路牌拆除。這次的抗爭被各界認為可能是中國繼1989年六四事件之後最大規模的示威運動，《CNN》報導也指出，這場革命將是中國「非凡、歷史性的時刻」，海外各國也都有人陸續聲援響應。

烏魯木齊舊稱「迪化」　台灣民眾於迪化街擺放巨幅白布聲援

由於「烏魯木齊」的舊稱為「迪化」，因此在台灣也有人前往台北迪化街聲援中國的白紙革命。推特網友分享，在28日凌晨有民眾於迪化街附近擺放巨幅白布，哀悼烏魯木齊大火事件的死者，並且在一旁備註著「白紙革命」。



「迪化」=啟迪教化　為去除歧視意味更名「烏魯木齊」

烏魯木齊市為新疆維吾爾自治區的首府，但其實烏魯木齊一開始的舊稱為「迪化」。在清朝由於政府對於邊疆人民帶有歧視和偏見，認為他們的在智力、思想及民俗惡習方面需要被教育，因此命名為「迪化」，為「啟迪教化」之意。

在中華人民共和國建立後，考量到「迪化」一詞帶有醜化、歧視的意味，因此在1954年正式將其改名為「烏魯木齊」。「烏魯木齊」源蒙古的衛拉特方言，有「美麗的牧場」之意。至於台北的「迪化街」，則為1947年中華民國政府在台北市街道命名時，因為其地理方位正好對應到當時還是「迪化市」的烏魯木齊，被命名為迪化街，至今仍維持這個名稱。

台語「烏魯木齊」=「胡說八道」？

其實烏魯木齊除了地名的演變外，在台語裡也有不一樣的意思。台語的「烏魯木齊」（oo-lóo-bo̍k-tsè），主要是指一個人行事草率、不精明、喜歡胡說八道等等，也會用來形容事物的不完美狀態。之所以會有這樣的衍生意義，是因為烏魯木齊與台灣的距離太過遙遠、難以抵達，若有人提及烏魯木齊之事，通常都會被認為是隨意杜撰，根本沒有實際去過當地，因此烏魯木齊逐漸變成「胡說八道」的意思。

image source: 翻攝自教育部臺灣閩南語常用詞辭典

另一種說法，則出現在由吳崑松編著的《通用台語字典》中。在這個版本的字典裡該詞寫做「烏漉木製」，指的是名為烏漉木、漉髓木的木材，因為品質不佳無法當作家具材料或是建材，只能拿來當柴火。「烏漉木製」指的便是用這種木頭製作的物品，有「品質差」、「粗製濫造」之意。

「烏魯木齊」近一週聲量飆破6萬筆　延伸詞意對比現況超諷刺

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可以看見，「烏魯木齊」在近期因為中國白紙革命而在網路上被大量討論，近一週內的網路聲量就高達68,715筆，並且在11月28日來到最高峰（29,373筆）。除了針對事件本身的討論外，也有不少人注意到烏魯木齊一詞背後的其他意涵，而不管是舊稱迪化的「啟迪教化」，還是台語的「胡說八道」，對比中國的現況，都顯得格外諷刺。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年11月24日至2022年11月30日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『烏魯木齊』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

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烏魯木齊 白紙革命 迪化街

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