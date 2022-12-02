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疫情趨緩 台灣高鐵旅運量恢復逾9成 未來5年計畫曝光

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
隨著疫情趨緩，台灣高鐵的運量也跟著快速回升。本報資料照片
隨著疫情趨緩，台灣高鐵的運量也跟著快速回升。本報資料照片

隨著疫情趨緩，台灣高鐵的運量也跟著快速回升。根據高鐵公司統計，今年截至10月底止，旅運次已高達4244萬人次，平均每天近14萬人次搭乘高鐵，已恢復到疫情前的九成以上水準。

高鐵公司表示，為了提高收益，明年除了持續打造更安心乘車的友善環境外，也將力推高鐵旅遊，目標是突破疫情前的購買人次，希望達到398萬人次。

高鐵公司董事長江耀宗表示，台灣高鐵運量隨著邊境解封、民眾逐步恢復正常生活，正持續回升。今年度截至10月底，旅客人次達到4244萬餘人次，平均每日近14萬人次，較去年同期大幅增加27.2%，已經恢復到疫情前9成以上的水準。

江耀宗表示，盡管疫情讓高鐵營運幾度面臨挑戰，但高鐵公司上下始終不曾停下腳步，努力營造更加安全的乘車環境及創造更多美好的旅程，公司已訂出第二個5年中長期策略規畫，結合國際ESG趨勢，融入在各項經營策略中。

江耀宗表示，2018至2022的第一個5年中長期策略規畫，是讓大家看到台灣高鐵推動維修本土化的成果，在2023至2027的下一個5年中長期策略規畫，台灣高鐵更希望秉持勇於創新、持續精進的精神，朝向「成為引領進步、創造美好的生活平台」的企業願景不斷邁進。

江耀宗表示，明年起，將結合本土廠商，將旅客經常接觸的列車設備，如座椅餐盤、椅套布、空調濾網等，研發安全抗菌的新材質；此外，因應高齡化社會的挑戰，也將通盤檢視各項與旅客服務相關的軟硬體設施，鼓勵大家在疫情過後繼續支持大眾運輸工具，重新感受「搭高鐵．遊台灣」的美好時光。

實際上，根據高鐵公司統計，高鐵旅遊在疫情前大約購買人次高達317萬的，但2020年遇到疫情，購買人次掉到255萬，2021年更慘，僅剩147萬人次，不過今年隨著疫情趨緩，截至10月底止，已經達到202萬人次的購買量，預估今年底將超過2020年的255萬人次。

台灣高鐵旅遊事業處副總經理蕭冠群表示，目前高鐵旅遊的銷售曲線都很好，明年目標上看398萬人次。

高鐵 疫情

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