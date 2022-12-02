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搶攻電商市場！高鐵明年將推5新措施 手機可買自由座

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
為了提高旅客使用便利性，台灣高鐵明年預計將推出五項新措施。本報資料照片
為了提高旅客使用便利性，台灣高鐵明年預計將推出五項新措施。本報資料照片

隨著台灣高鐵公司搭乘的旅運人次日益上升，為了提高旅客使用便利性，台灣高鐵明年預計將推出五項新措施，包括開放手機續購回數票定期票、開放手機購買自由座、成立數位零售商城、會員累積點數新增手機號碼、無障礙座位開放手機取票等。

台灣高鐵表示，現行回數票、定期票都是使用實體卡片進站，每次用完想要續購都得要去窗口，明年第一季擬開放手機續購功能，車站都會有查詢機，靠卡後相關資料就會寫入手機，預估每天約有1萬5000人次至2萬人次受惠。

此外，目前台灣高鐵可採與信用卡結合的聯名卡悠遊卡進站搭乘自由座，不記名的儲值悠遊卡則沒有開放使用。高鐵公司表示，預計明年中旬開放手機購買自由座的功能，不過初期只能在車站內使用購買功能。

台灣高鐵表示，初期會在車站內設置Beacon，民眾只要把手機藍芽功能打開，進入車站後就可以判斷你在哪一個車站，屆時民眾只要透過手機點選自由座、目的地、身分別等，即可購票。

台灣高鐵表示，由於自由座大多都是到站後，隨買隨搭，開放手機購買自由座，將可節省旅客排隊的時間；至於是否會有人潮過度擁擠的問題，後台也會有管理機制。

台灣高鐵說，目前高鐵商品都仰賴實體通路，或是寄賣在其他電商平台，最快明年第四季會成立高鐵自己的數位零售商城，屆時除了販售高鐵自有商品外，還有高鐵嚴選的在地好物，民眾可以選擇直接付款、指定配送地點，或是店配、店取等都可以，這也是高鐵首度走入電商平台。

此外，台灣高鐵現行的會員累積點數服務，目前都是以身分證字號登入，明年會新增手續號碼，提升使用便利性，預計最快明年第四季推出。

台灣高鐵表示，目前持敬老、愛心票的旅客都是透過客服中心訂票，12月起開放超商取票，不過符合應會資格的旅客得要先去售票窗口驗證跟登錄，最快明年第二季開放手機取票，下半年開放自動售票機取票。

至於票價優惠是否會做調整？台灣高鐵表示，民眾都希望優惠維持一定穩定性，所以都會做定期檢視，看折扣有沒有要調整的地方。

高鐵 電商

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