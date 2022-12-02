關節重建導入AI人工智能 脂肪幹細胞將成治療新趨勢

台灣醫療科技展正在台北南港展覽館舉行，已取得衛福部幹細胞治療「特管法」核可的高雄中正脊椎骨科醫院分享微創人工關節重建手術，指未來可運用「自體脂肪幹細胞」治療退化性膝關節炎、膝關節軟骨缺失患者。

中正脊椎骨科獲衛福部幹細胞治療「特管法」核可，可利用脂肪幹細胞治療退化性膝關節炎，院長吳明峯表示，打入膝關節腔內的脂肪幹細胞，可在發炎環境中抑制巨噬細胞活性，降低整體發炎反應，降低關節的不適。

他表示，脂肪幹細胞還可分泌細胞激素及多種生長因子，在調節免疫細胞造成的發炎反應後，幫助軟骨增生與組織重建，提升退化性關節炎病人的生活品質。

中正脊椎骨科醫院另也引進瑞士ROSA羅莎手術機器人，吳明峰表示，這種手術機器人經醫療團隊與AI人工智能完善立體規劃，透過MRI達到客製化3D立體建模，能降低破壞肌肉組織，也可仿真實膝關節。