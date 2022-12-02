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出門帶傘…今北台灣持續濕冷 下週2波東北季風接連南下

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮表示，今天北部、東半部仍有局部雨，中南部多雲時晴；冷空氣略減弱，氣溫小幅回升，北台偏濕冷，中南部白天舒適微熱早晚冷。圖／氣象局提供
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮表示，今天北部、東半部仍有局部雨，中南部多雲時晴；冷空氣略減弱，氣溫小幅回升，北台偏濕冷，中南部白天舒適微熱早晚冷。圖／氣象局提供

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今(2日)晨截至5點03分各地區平地最低氣溫：北部(新北石門區)15.9度，中部(嘉義民雄鄉)16.5度，南部(台南後壁區)17.3度，東部(宜蘭五結鄉)17.3度。今晨迎風面雲層多，伴隨降水回波，迎風面有局部雨。 

吳德榮指出，根據最新(1日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今天北部、東半部仍有局部雨，中南部多雲時晴；冷空氣略減弱，氣溫小幅回升，北台偏濕冷，中南部白天舒適微熱早晚冷，有心血管疾病及高齡者，仍應注意保暖。

他表示，今各地區平地氣溫：北部16至22度，中部17至30度，南部17至32度，東部17至25度。明(3)日有短暫空檔，氣溫明顯回升；各地多雲時晴，白天舒適微熱、早晚涼，日夜溫差大。 

吳德榮表示，根據最新模式模擬顯示，下週有2波東北季風接連南下，中間空檔不明顯，使得整週都是迎風面易降雨，背風面晴朗，北台灣皆是濕涼多雨、令人不適的天氣。4日東北季風開始南下，氣溫漸降，北台灣雲量漸增，北海岸、東北部轉有局部短暫雨。

他也說，下週一、二(5、6日)東北季風增強、氣溫降，北台轉濕冷，中南部白天舒適、早晚冷；下週三(7日)東北季風稍減弱，氣溫略升；下週四(7日)起另一東北季風再增強。下週一至週四皆是迎風面(北部、東半部)有局部雨，背風面(中南部)晴時多雲的天氣。

東北季風 天氣動態

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