明興閣試布袋戲、享火龍果燭光晚餐 2022潮旅行開跑

屏東潮州明興閣掌中劇團，是台灣唯一一個從雕刻、操偶到文武場，全部由同個家族包辦、可以自給自足的布袋戲團。17日將在「2022潮旅行」中打開戲台，邀請參加旅人一起為戲偶穿衣、化妝、接受完整的操偶訓練，還能親自上野台試戲，並品嘗過去只有戲班人才喝得到的「戲班飯湯」。由台灣好基金會主辦的2022潮旅行明天( 3日)開跑，邀請來自大武山下來義、二峰圳、萬巒、民治溪、南州鄉、春日鄉等村落的策展人打造12條路線，與旅人分享大武山下的地方生活。

「台灣的鄉鎮也準備好了！」台灣好基金會執行長李應平表示，疫情解封，大家都趕著出國，紓解兩三年無法出國的悶。但美好的風土人情不只在遠方，也在台灣大大小小的鄉鎮裡。「潮旅行」的12條旅行路線、內容都是由在地領路人自己發想創造，「每一個領路人就是最好的策展人。」每個領路人也都會想認識其他領路人開創的小旅行，「潮旅行就是一個彼此了解、認同與欣賞的過程」

火龍果的品種各有不同，好的火龍果又要怎麼挑？「潮旅行」的第一砲將在3日晚上開跑，由在地職農陳坤信帶路，深度走訪彩虹玉生態農場，教導旅人如何分辨火龍果並了解其生長過程，並協助果農在花蕊上授粉。還為旅人安排了「田園小餐桌」，邀請潮州鎮上首家私廚餐廳──「 The Kinfolk 餐桌 」主廚黃鼎博掌勺，研發火龍果創意餐點。旅人將在成排的火龍果與夜燈之間，享受一頓夢幻浪漫的晚餐。

2022潮旅行將展開12條路線、為期4個月的小旅行。潮州鎮長周品全表示，這12條潮旅行集結在地豐富的文化品牌、農業新品種與農特產，並結合鄰近鄉鎮，以不同主題展示大武山下的魅力生活。

12月的潮旅行以品果、品戲為主，創立「賈茲格斯精品咖啡館」排灣族張金山將帶旅人們前往春日鄉500公尺高的精品咖啡莊園。全台灣唯一一家自給自足的掌中劇團明興閣則為觀眾揭開掌中戲團的秘密。1月是過年時節，五溝水守護工作站的劉晉坤將帶大家體驗客家庄的傳統伙房以及春節的飲食文化。2月春光燦爛，嘉後休閒農園的宋麗娟將帶領旅客認識古樓部落，品嘗排灣族傳統美食的搖搖飯，並走進山谷深處的金銀花田，透過採花來一場療癒之旅。

●2022「潮旅行」將於12/3(六)起~3/18(六)舉辦共計12場次，每場限額20名。

報名網站: https://www.accupass.com/event/2211101001187016904000