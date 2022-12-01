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僅需拍一次電腦斷層 北醫附醫直接秀4疾病篩檢結果

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
台北醫學大學附設醫院推出「Deep-Lung 人工智慧多模影像精準健康平台」，患者僅需要拍攝一次低劑量胸腔電腦斷層掃描（LDCT）就能提供肺癌、肺氣腫、冠狀動脈鈣化、骨質疏鬆等4種疾病的早期篩檢服務。記者陳雨鑫／攝影
台北醫學大學附設醫院推出「Deep-Lung 人工智慧多模影像精準健康平台」，患者僅需要拍攝一次低劑量胸腔電腦斷層掃描（LDCT）就能提供肺癌、肺氣腫、冠狀動脈鈣化、骨質疏鬆等4種疾病的早期篩檢服務。記者陳雨鑫／攝影

北醫學大學今年在醫療科技展以「智慧醫療・創新永續」主軸，結合一校六院的特色，展出多項亮點項目。台北醫學大學附設醫院以AI人工智慧為發展主軸，展示「Deep-Lung 人工智慧多模影像精準健康平台」，患者只需要照一次電腦斷層，即可分析四種疾病的早期篩檢結果，能大幅降低患者的輻射暴露量。

台北醫學大學副校長陳震宇表示，低劑量電腦斷層（LDCT）主要是針對早期肺癌檢測，台灣已步入高齡化社會，未來需要接受LDCT的患者可預期會增加，為減少檢驗檢查的次數，以及減少輻射暴露，透過人工智慧以及AI模組的協助，設立「Deep-Lung 人工智慧多模影像精準健康平台」，僅需要照一次LDCT，即可透過演算法，針對心臟、肺臟、骨質等做演算，不只針對肺癌做篩檢，還能針對肺氣腫、冠狀動脈鈣化、骨質疏鬆等疾病做預測，準確率達9成。

「Deep-Lung 人工智慧多模影像精準健康平台」系統還可以自動產出符合國際標準的健康報告，醫師的判讀時間更能縮短，從原本15分鐘縮短為2分鐘，有助於減少放射師、診斷科醫師的工作負擔。

北醫附醫也積極打造精準手術室，引進複合手術導航系統，具有移動式的血管造影機、多模態影像融合技術，幫助醫師能在手術中即時定位病灶位置，可以大幅提升手術的精準度與成功率，特別是有助於脊椎微創手術的成功率。

台北醫學大學附設醫院今於醫療科技展展出「金榫手術導航機器人輔助系統」協助醫師在執行手術時，可以即時定位患者病灶位置。記者陳雨鑫／攝影
台北醫學大學附設醫院今於醫療科技展展出「金榫手術導航機器人輔助系統」協助醫師在執行手術時，可以即時定位患者病灶位置。記者陳雨鑫／攝影
台北醫學大學附設醫院今於醫療科技展展出「金榫手術導航機器人輔助系統」協助醫師在執行手術時，可以即時定位患者病灶位置。記者陳雨鑫／攝影
台北醫學大學附設醫院今於醫療科技展展出「金榫手術導航機器人輔助系統」協助醫師在執行手術時，可以即時定位患者病灶位置。記者陳雨鑫／攝影

微創手術 北醫 患者

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