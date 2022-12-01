連3波東北季風襲台…明濕涼、氣溫稍升 周日又降溫

受東北季風影響，今天明顯降溫，中央氣象局指出，這一波東北季風將影響至明天，迎風面的北部地區、東半部仍是主要雨區，但氣溫會比今天稍微回升一些。

氣象局預報員趙竑表示，近期東北季風總共有3波，第一波將影響到周五，降雨區域以北部、東半部為主，尤其是基隆北海岸、大台北山區降雨持續，其他地區則會有局部短暫雨，中南部地區則是多雲到晴。

他指出，雖然第一波東北季風將於周六減弱，但大台北地區、東北部仍有局部短暫雨，周日馬上迎來第二波東北季風，並持續到下周二，預估最冷的時間會在下周二清晨，但下周三東北季風再減弱、下周四又增強。

溫度部分，趙竑說，明天白天溫度會比今天回升1到2度，低溫同樣在明天清晨，北台灣低溫18、19度，其他地區20、21度，周六氣溫又會更明顯回升，低溫接近20度，高溫可到26、27度。但周日才又開始降溫，但溫度不會比這一波來得冷。