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預防醫療新方向 陳亮恭：生病之前AI先提醒注意

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
關渡醫院長陳亮恭預期，未來AI技術與醫療科技的結合，甚至能夠精準預測民眾在五年內心肌梗塞的機會。記者曾原信／攝影
關渡醫院長陳亮恭預期，未來AI技術與醫療科技的結合，甚至能夠精準預測民眾在五年內心肌梗塞的機會。記者曾原信／攝影

關渡醫院長期致力銀髮照護醫療領域，並積極推動數位轉型。關渡醫院今天在「2022台灣醫療科技展」展示最新智慧醫療成果。院長陳亮恭表示，AI與醫療科技結合，透過雲端資料連結生活資料紀錄，甚至能精準預測民眾在五年內心肌梗塞的機會，或透過活動狀態變化評估失智、失能的風險程度，據此提供更精準的全方位健康服務。

陳亮恭表示，AI醫療技術的結合不僅在醫療上，在運動預防保健上也能大有作為。長者透過運動復健，但姿勢的正確程度深深影響了運動效果，透過穿帶是裝置，或電視攝相感應器，AI能夠判斷長者運動的準確度，預期未來AI可提供更適切的預防保健方案，以及正確的衛教知識，達到更全面的健康促進。

關渡醫院今天也展示AI智慧眼鏡、床墊的臨床運用。過去住院長者因為不想打擾家人睡覺，最常在半夜起身自行上廁所，卻不慎跌倒；如今結合AI，不僅起身時能夠提示護理師或陪病者，連睡眠紀錄都能夠進行疾病預測，達到預防醫療的目標。

陳亮恭表示，透過AI技術以及智慧床墊的結合，在床墊內設計30個壓力感測點，只要病患一起身，提示燈就會亮起，向護理人員或陪伴家屬、照護員提醒，即時前去協助長者。

長者半夜起身上廁所，往往不希望吵醒身旁的人，因此自行起身後，讓跌倒的風險增加，增加碰傷的機會。陳亮恭說，目前使用的智慧床墊後，大大減少了過往長者最容易在離床時跌倒的風險。

對於長時間臥床的長者，智慧床墊也能夠提供協助。陳亮恭說明，若是30個壓力感測點，其中幾個點感應到長者5小時都未改變，可能就是照顧時翻身不確實，便能夠即時改善長者臥床的狀況。

不僅如此，陳亮恭分享，透過床墊上的壓力感測點，AI也能夠蒐集使用者的睡眠狀況數據，例如睡眠期間的翻身次數等等，並且經由後台演算法運算後，預測未來健康狀況，若出現與平常不同的睡眠變化，可能就可以提前預測是否要發燒了，或其他不適症狀。

關渡醫院透過AI技術與智慧床墊的結合，在床墊內設計30個壓力感測點，只要一起身提示燈就會亮起。記者魏忻忻／攝影
關渡醫院透過AI技術與智慧床墊的結合，在床墊內設計30個壓力感測點，只要一起身提示燈就會亮起。記者魏忻忻／攝影

AI 陳亮恭 睡眠

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