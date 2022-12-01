一張圖看周末天氣！北台灣氣溫變化大 周六回暖、這天又轉涼

氣象局表示，明天仍受到東北季風影響，迎風面的北部、東半部有局部短暫雨，但整體而言水氣及降雨的區域，相對今天有機會減少一些，不過北海岸、大台北山區及東北部地區還是有局部大雨的機率，請多加留意。

氣象局在「報天氣」臉書粉絲團表示，周六(3日)隨著東北季風減弱，天氣相對比較穩定，氣溫也會回升。降雨的區域較限縮至大台北、東北部一帶為主；不過周日(4日)隨著東北季風再度增強，北部、東半部降雨機率再度提高，氣溫也會稍微下降。

氣溫方面，氣象局表示，北部、宜蘭地區明天仍涼，全天約在18至23度間，不過周六白天將明顯回暖至26、27度的高溫，到了周日氣溫又稍降，高溫約21至25度。

至於中南部地區則是早晚偏涼，低溫約20度上下，白天回溫略暖熱，注意日夜溫差。花東地區早晚偏涼，低溫約21至22度，白天回溫舒適。

氣象局表示，降雨方面，宜蘭明天至周日，天氣陰雨，北部及馬祖地區，明天天氣陰雨，周六白天好轉，周日北部再轉陰雨，基隆北海岸及東北部要留意較大雨勢，中部、花東、澎湖、金門則是多雲為主，花東偶有短暫雨，南部地區相對影響小，天氣多雲到晴。

氣象局也提醒，明天風、浪都偏大，台南以北、東南部、恆春半島沿海空曠地區、離島可能出現9至10級強陣風，鄰近海域浪高可來到3至5公尺，從事沿海活動及海上作業請特別注意安全。

氣象局表示，僅管周六風力稍減弱，不過中部以北沿海、各外島仍有可能出現較強陣風，風浪依然偏大，周日風力則又再增強，風浪又增大，台南以北、東半部沿海、各外島陣風又逐漸增大至8至9級，風浪預計也將增大至2至4公尺。