快訊

比左營5席藍議員全上更高興的事 柯志恩：批評我的新人都沒上

江澤民追悼大會6日舉辦 全大陸默哀、防空警報鳴響三分鐘

聽新聞
test
0:00 / 0:00

一張圖看周末天氣！北台灣氣溫變化大 周六回暖、這天又轉涼

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
氣象局表示，明天仍受到東北季風影響，迎風面的北部、東半部有局部短暫雨。記者許正宏／攝影
氣象局表示，明天仍受到東北季風影響，迎風面的北部、東半部有局部短暫雨。記者許正宏／攝影

氣象局表示，明天仍受到東北季風影響，迎風面的北部、東半部有局部短暫雨，但整體而言水氣及降雨的區域，相對今天有機會減少一些，不過北海岸、大台北山區及東北部地區還是有局部大雨的機率，請多加留意。

氣象局在「報天氣」臉書粉絲團表示，周六(3日)隨著東北季風減弱，天氣相對比較穩定，氣溫也會回升。降雨的區域較限縮至大台北、東北部一帶為主；不過周日(4日)隨著東北季風再度增強，北部、東半部降雨機率再度提高，氣溫也會稍微下降。

氣溫方面，氣象局表示，北部、宜蘭地區明天仍涼，全天約在18至23度間，不過周六白天將明顯回暖至26、27度的高溫，到了周日氣溫又稍降，高溫約21至25度。

至於中南部地區則是早晚偏涼，低溫約20度上下，白天回溫略暖熱，注意日夜溫差。花東地區早晚偏涼，低溫約21至22度，白天回溫舒適。

氣象局表示，降雨方面，宜蘭明天至周日，天氣陰雨，北部及馬祖地區，明天天氣陰雨，周六白天好轉，周日北部再轉陰雨，基隆北海岸及東北部要留意較大雨勢，中部、花東、澎湖、金門則是多雲為主，花東偶有短暫雨，南部地區相對影響小，天氣多雲到晴。

氣象局也提醒，明天風、浪都偏大，台南以北、東南部、恆春半島沿海空曠地區、離島可能出現9至10級強陣風，鄰近海域浪高可來到3至5公尺，從事沿海活動及海上作業請特別注意安全。

氣象局表示，僅管周六風力稍減弱，不過中部以北沿海、各外島仍有可能出現較強陣風，風浪依然偏大，周日風力則又再增強，風浪又增大，台南以北、東半部沿海、各外島陣風又逐漸增大至8至9級，風浪預計也將增大至2至4公尺。

氣象局表示，明天仍受到東北季風影響，迎風面的北部、東半部有局部短暫雨，但整體而言水氣及降雨的區域，相對今天有機會減少一些，不過北海岸、大台北山區及東北部地區還是有局部大雨的機率。圖／氣象局提供
氣象局表示，明天仍受到東北季風影響，迎風面的北部、東半部有局部短暫雨，但整體而言水氣及降雨的區域，相對今天有機會減少一些，不過北海岸、大台北山區及東北部地區還是有局部大雨的機率。圖／氣象局提供

氣象局 東北季風

延伸閱讀

東北季風影響北台灣濕涼 民眾出門記得多加衣物

皇冠海岸觀光圈成果發表 北海岸、觀音山及基隆展魅力

畜牧也要看天吃飯 氣象局、畜試所簽合作備忘錄

一張圖看氣溫變化！明轉冷全台有感「低溫探16度」 降雨熱區曝光

相關新聞

一張圖看周末天氣！北台灣氣溫變化大 周六回暖、這天又轉涼

氣象局表示，明天仍受到東北季風影響，迎風面的北部、東半部有局部短暫雨，但整體而言水氣及降雨的區域，相對今天有機會減少一些...

9-10月統一發票中獎清冊出爐 他花21元買麥當勞幸運中千萬

財政部今公布今年9-10月期統一發票中獎清冊，本期千萬特別獎中獎張數共15張，最低為麥當勞員工只花21元買員工餐，就幸運...

影╱打造軌道國家隊 高鐵「柴液型調度機關車」今交車

為了達到國車國造的目標，台灣高鐵與台灣車輛公司共同打造「柴液型調度機關車」，今天下午正式交車，三台柴液型調度機關車，未來...

僅需拍一次電腦斷層 北醫附醫直接秀4疾病篩檢結果

台北醫學大學今年在醫療科技展以「智慧醫療・創新永續」主軸，結合一校六院的特色，展出多項亮點項目。台北醫學大學附設醫院以A...

連3波東北季風襲台…明濕涼、氣溫稍升 周日又降溫

受東北季風影響，今天明顯降溫，中央氣象局指出，這一波東北季風將影響至明天，迎風面的北部地區、東半部仍是主要雨區，但氣溫會...

預防醫療新方向 陳亮恭：生病之前AI先提醒注意

關渡醫院長期致力銀髮照護醫療領域，並積極推動數位轉型。關渡醫院今天在「2022台灣醫療科技展」展示最新智慧醫療成果。院長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。