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台大醫療科技 虛擬實境滑板訓練助長者練成不倒翁

聯合報／ 記者邱宜君／台北即時報導
台灣醫療科技展今隆重登場，台大醫院院長吳明賢(左三)於開幕致詞。記者邱宜君／攝影
台灣醫療科技展今隆重登場，台大醫院院長吳明賢(左三)於開幕致詞。記者邱宜君／攝影

台灣醫療科技展今隆重登場，台大醫院和台灣大學聯手帶來超過28項技術分享，吸引許多專業人士駐足。台大醫院院長吳明賢於開幕致詞時表示，高齡社會的醫療面臨需求大、價格高、就醫不平等、品質不一致等大挑戰，台大醫院很早就致力於發展智慧醫療，力求減輕醫護負擔、提升病人安全和醫療品質，加上「新冠疫情」這個醫療轉型的加速器，今天展示的僅是過去成果的一小部分。

吳明賢特別提到台大醫院物理治療中心的「虛擬實境滑板運動訓練系統」，是將智慧醫療的運用從疾病治療延伸到健康促進，不只能幫助病人，也能幫助健康的人預防疾病和失能。

台大運用人工智慧深度學習，可精準判讀胃鏡影像，可說是打破時空疆界，離島病人不需長途跋涉，也能享有高品質醫療。台大醫院肩負「急重難罕」的醫療使命，也透過人工智慧發展全面策略，改善急診人流並解決壅塞。

台大物理治療系教授徐瑋勵表示，虛擬實境滑板運動訓練系統目前有醫院版和家用版，可選擇各種生活情境，透過虛擬實境護目鏡和跑步機或滑板來給予使用者感覺回饋，適合健康老人來加強平衡訓練，也適合有平衡功能缺損的病人都適合用，例如中風、腰椎滑脫等。系統內建情境包括戶外雪地、戶外平地、捷運車廂等生活化情境，使用者要在各種情境保持平衡、前進，也要閃避突如其來的障礙物。

徐瑋勵表示，透過使用者的腳上和滑板上的感應器，訓練系統可感測到使用者足部角度、身體重心等細微變化，同時完成訓練和評估的目的。系統目前已在健康老人完成測試，經過為期6周、每周2次、每次20到30分鐘的訓練，可提升單側大小腿肌肉力量、反應時間縮短、身體重心的控制變好。

現在團隊正針對腰椎滑脫的病人進行滑板訓練的療效研究，因為這類病人常有為了閃避疼痛而身體前傾的姿勢，正好就是類似滑滑板的姿勢，這些病人也常因為腰椎神經受壓迫而有單側腿無力的問題，進而導致平衡問題。

台大醫院研發多年的傷口自動判讀系統，技術終於落地，擁有專屬的App，預計明年初就會正式成為台大遠距照護中心會員可使用的一項服務。

台大醫院遠距照護中心主治醫師李任光表示，心血管疾病、周邊血管疾病、糖尿病患、下肢血管阻塞的病人都可受惠於這套系統，只要拍攝傷口照片，一鍵上傳雲端不但能自動判讀傷口是否有發炎、感染、壞死等情形，雲端平台也能與病人在台大的病歷資料整合在一起。

台大醫院遠距照護中心副主任吳惠雯表示，台大推動遠距照護已經十幾年，目前會員累計約有5000多人，智慧醫療中心與遠距照護中心密切合作，病人可享有最新研發成果。

台灣醫療科技展今隆重登場，台大醫院和台灣大學聯手帶來超過28項技術分享。記者邱宜君／攝影
台灣醫療科技展今隆重登場，台大醫院和台灣大學聯手帶來超過28項技術分享。記者邱宜君／攝影
台大物理治療系教授徐瑋勵（右）說明虛擬實境滑板運動訓練系統。 記者邱宜君／攝影
台大物理治療系教授徐瑋勵（右）說明虛擬實境滑板運動訓練系統。 記者邱宜君／攝影
台大醫院內科教授李宜家(左)向院長吳明賢(右)說明「胃相大解秘：遠距醫療AI應用」。記者邱宜君／攝影
台大醫院內科教授李宜家(左)向院長吳明賢(右)說明「胃相大解秘：遠距醫療AI應用」。記者邱宜君／攝影
台灣醫療科技展今隆重登場，台大醫院和台灣大學聯手帶來超過28項技術分享，吸引許多專業人士駐足。記者邱宜君／攝影
台灣醫療科技展今隆重登場，台大醫院和台灣大學聯手帶來超過28項技術分享，吸引許多專業人士駐足。記者邱宜君／攝影
台大醫院遠距照護中心主治醫師李任光(左)、台大醫院遠距照護中心副主任吳惠雯說明最新落地的傷口自動判讀系統。記者邱宜君／攝影
台大醫院遠距照護中心主治醫師李任光(左)、台大醫院遠距照護中心副主任吳惠雯說明最新落地的傷口自動判讀系統。記者邱宜君／攝影

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