台大醫療科技 虛擬實境滑板訓練助長者練成不倒翁

台灣醫療科技展今隆重登場，台大醫院和台灣大學聯手帶來超過28項技術分享，吸引許多專業人士駐足。台大醫院院長吳明賢於開幕致詞時表示，高齡社會的醫療面臨需求大、價格高、就醫不平等、品質不一致等大挑戰，台大醫院很早就致力於發展智慧醫療，力求減輕醫護負擔、提升病人安全和醫療品質，加上「新冠疫情」這個醫療轉型的加速器，今天展示的僅是過去成果的一小部分。

吳明賢特別提到台大醫院物理治療中心的「虛擬實境滑板運動訓練系統」，是將智慧醫療的運用從疾病治療延伸到健康促進，不只能幫助病人，也能幫助健康的人預防疾病和失能。

台大運用人工智慧深度學習，可精準判讀胃鏡影像，可說是打破時空疆界，離島病人不需長途跋涉，也能享有高品質醫療。台大醫院肩負「急重難罕」的醫療使命，也透過人工智慧發展全面策略，改善急診人流並解決壅塞。

台大物理治療系教授徐瑋勵表示，虛擬實境滑板運動訓練系統目前有醫院版和家用版，可選擇各種生活情境，透過虛擬實境護目鏡和跑步機或滑板來給予使用者感覺回饋，適合健康老人來加強平衡訓練，也適合有平衡功能缺損的病人都適合用，例如中風、腰椎滑脫等。系統內建情境包括戶外雪地、戶外平地、捷運車廂等生活化情境，使用者要在各種情境保持平衡、前進，也要閃避突如其來的障礙物。

徐瑋勵表示，透過使用者的腳上和滑板上的感應器，訓練系統可感測到使用者足部角度、身體重心等細微變化，同時完成訓練和評估的目的。系統目前已在健康老人完成測試，經過為期6周、每周2次、每次20到30分鐘的訓練，可提升單側大小腿肌肉力量、反應時間縮短、身體重心的控制變好。

現在團隊正針對腰椎滑脫的病人進行滑板訓練的療效研究，因為這類病人常有為了閃避疼痛而身體前傾的姿勢，正好就是類似滑滑板的姿勢，這些病人也常因為腰椎神經受壓迫而有單側腿無力的問題，進而導致平衡問題。

台大醫院研發多年的傷口自動判讀系統，技術終於落地，擁有專屬的App，預計明年初就會正式成為台大遠距照護中心會員可使用的一項服務。

台大醫院遠距照護中心主治醫師李任光表示，心血管疾病、周邊血管疾病、糖尿病患、下肢血管阻塞的病人都可受惠於這套系統，只要拍攝傷口照片，一鍵上傳雲端不但能自動判讀傷口是否有發炎、感染、壞死等情形，雲端平台也能與病人在台大的病歷資料整合在一起。

台大醫院遠距照護中心副主任吳惠雯表示，台大推動遠距照護已經十幾年，目前會員累計約有5000多人，智慧醫療中心與遠距照護中心密切合作，病人可享有最新研發成果。