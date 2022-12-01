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花蓮慈濟醫院巡迴醫療串接AI雲端 診斷、治療更精準

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
花蓮慈濟醫院巡迴醫療團隊到秀林鄉富世村，進行癌症整合篩檢。圖／花蓮慈濟醫院提供
花蓮慈濟醫院巡迴醫療團隊到秀林鄉富世村，進行癌症整合篩檢。圖／花蓮慈濟醫院提供

「2022台灣醫療科技展」今開幕，花蓮慈濟醫院透過AI技術結合科技提供醫療服務，替花蓮偏鄉地區建立行動病患、看診、住院服務APP，突破實際距離框架，利用數位化的虛擬憑證卡和健保卡，接受或提供醫療服務，更精準掌控居民的。

花蓮慈濟醫院配合衛福部「虛擬整合醫事機構憑證」、「虛擬醫事人員憑證卡」、「虛擬健保卡」三卡合一政策，花蓮慈濟醫院推動「打造無圍牆醫院」專案，由與多家科技公司合作，從服務平台、整合醫院硬體及雲端運算資源，AI微服務開發，到無線AP硬體及Wi-Fi室內定位應用等等，也和慈濟科技大學的產學合作，提供最全面的科技服務給花蓮地區居民。

花蓮慈濟醫院醫事室副主任張菁育表示，花蓮縣秀林鄉是全台面積最大的鄉鎮，鄉民有8成都是原住民部落居民，同時大部分都在山上，居住點較為分散，因此過去醫療巡迴車到偏鄉服務時，往往因為不清楚各區居民的健康概況，而有醫療資源準備不足的窘境發生。

透過AI技術與醫療資料串接後，張菁育說，醫院在安排巡迴醫療時，先透過AI整合的資料，若此次去的村是B肝、C肝較為盛行，那麼就會多安排腸胃科醫師隨行，讓個案能夠更精準獲得診治，同時也提高疾病治癒率。

同時，花蓮慈濟醫院也和各區域的護理師合作，張菁育表示，透過AI演算法，能更清楚了解各區有多少居民需要做哪些篩檢，並且可一次將同一戶居民整合顯示，避免護理師在村落中來來回回好多趟，卻只是為了找同一戶的不同居民，省下非常多時間。

對女性來說，乳癌篩檢更是重中之重，但過去篩完後，多要等候一周才能看結果報告，但一周後要再找到這位居民的難度就會大大提高。

張菁育分享，透過AI技術，乳房攝影車開到偏鄉後，篩檢完當下就能夠取得初步的結果，護理師現場就能夠判斷有無異常風險，並且當下就跟居民討論回診，至醫院做完整檢查，把握黃金治療時機。

花蓮慈濟醫院巡迴醫療團隊到秀林鄉富世村，進行癌症整合篩檢。圖／花蓮慈濟醫院提供
花蓮慈濟醫院巡迴醫療團隊到秀林鄉富世村，進行癌症整合篩檢。圖／花蓮慈濟醫院提供

花蓮 慈濟 AI

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