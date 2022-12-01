華航台北-宿霧航線今首航 新航線限時優惠價同步推出

華航台北-宿霧今天（1日）首航，華航特別準備時尚環保的貝殼棉網包及2023年最新華航桌曆當作首航禮，送給每一位搭乘首航班機的旅客；抵達宿霧後，宿霧國際機場也安排灑水儀式歡迎華航班機飛抵，旅客下機後，當地的地勤人員也為旅客送上迎賓項鍊及芒果乾。慶祝開航，華航限時推出台北-宿霧經濟艙往返機票最低只要新台幣5600元 （未稅）優惠價。

華航表示，宿霧為華航在菲律賓佈局的第二個定期航點，加上穩健經營多年的台北-馬尼拉、高雄-馬尼拉航線，每周共計提供21班次，連結台灣至菲律賓首都城市及渡假區，旅客往返將有更多直航選擇，旅程規劃更便利。

華航指出，深耕東南亞商務及旅遊市場多年，今以宿霧為疫後首發新航點，隨客運市場需求回溫，除了滿足台灣民眾赴菲律賓渡假休閒需求之外，華航也搶攻轉機客源，看好宿霧深受歐美旅客喜愛，搭配每週近30班北美航班，預期創造北美來台轉機前往宿霧的商機，更能強化台灣轉運樞紐的地位。

宿霧為菲律賓第二大城，有「南方皇后市」之稱，擁有豐富的歷史人文及自然景觀，無論是安排走訪麥哲倫十字架、聖嬰大教堂等充滿歷史意義的景點，或是登上薄荷島探索世界自然遺產巧克力山，四季如夏的南國氣候，隨時都是出遊的好時機。

華航以最新A321neo客機執飛台北-宿霧航線，讓旅客享受最便捷舒適的航班服務，航機配置12席豪華商務艙、168席經濟艙，共計提供180個座位，出發航班CI-705每周一、二、四、六上午7點40分自桃園機場起飛，抵達宿霧為當地時間上午10點35分，單趟僅約3小時的飛行時間就能直達被譽為世界最美的潛水海域；返程航班CI-706於當地上午11點35分由宿霧起飛，下午2點30分返抵桃園國際機場。

除宿霧航點，明年1月2日將新增越南峴港，1月20日泰國清邁也將接力開航，分別提供每週4班直飛服務，同時積極增加東南亞航線班次密集度，也強化中南部出發的航線服務。

台中-胡志明市復飛每周四班，高雄-馬尼拉航線增為每週 3 班，明年1月起也將復飛高雄-曼谷航線，農曆春節旺季時東南亞地區總計18條客運航線營運，每週提供約130航班往返東南亞航點，提供台灣旅客出國旅遊的多元選項。