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瞄準旅遊轉機客！華航今首航台北-宿霧 最低5600元起

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
宿霧為菲律賓第二大城，有「南方皇后市」之稱，擁有豐富的歷史人文及自然景觀。圖／華航提供
宿霧為菲律賓第二大城，有「南方皇后市」之稱，擁有豐富的歷史人文及自然景觀。圖／華航提供

疫後航空市場復甦，華航台北-宿霧也在今天正式首航，也為華航東南亞版圖再添新航線。華航表示，宿霧為華航在菲律賓佈局的第二個定期航點，再加上台北-馬尼拉、高雄-馬尼拉航線，每周共計提供21班次，旅客往返將有更多直航選擇。華航也推出新航線優惠，台北-宿霧經濟艙往返機票只要5600元起 (未稅) 。

首航宿霧班機旅客皆獲得華航限定首航禮，包含時尚環保的貝殼棉網包及2023年最新華航桌曆；抵達宿霧後，當地地勤人員還旅客送上迎賓項鍊及芒果乾，宿霧國際機場為歡迎華航班機飛抵，也安排灑水儀式紀念本次的首航。

華航也提到，看好宿霧深受歐美旅客喜愛，搭配每周近30班北美航班，預期創造北美來台轉機前往宿霧的商機，更能強化台灣轉運樞紐的地位。

華航以A321neo客機飛航台北-宿霧航線，航機配置12席豪華商務艙、168席經濟艙，共計提供180個座位，出發航班CI705每周一、二、四、六上午7點40分自桃園機場起飛，抵達宿霧為當地時間上午10點35分，單趟僅約3 小時的飛行時間就能直達被譽為世界最美的潛水海域；返程航班CI706於當地上午11點35分從宿霧起飛，並於下午兩點半返抵桃園國際機場。

宿霧為菲律賓第二大城，有「南方皇后市」之稱，擁有豐富的歷史人文及自然景觀，無論是安排走訪麥哲倫十字架、聖嬰大教堂等充滿歷史意義的景點，或是登上薄荷島探索世界自然遺產巧克力山，四季如夏的南國氣候，隨時都是出遊的好時機。

華航表示，除開闢宿霧航點，明年1月2日將新增越南峴港，1月20日泰國清邁也將接力開航，分別提供每周4班直飛服務。台中-胡志明市復飛每周四班，高雄-馬尼拉航線增為每周3班，明年1月起也將復飛高雄-曼谷航線，農曆春節旺季時東南亞地區總計18條客運航線營運，每周提供約130航班往返東南亞航點，提供台灣旅客出國旅遊的多元選項。

華航 航線 馬尼拉 菲律賓

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