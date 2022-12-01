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影╱打造軌道國家隊 高鐵「柴液型調度機關車」今交車

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
台灣高鐵與台灣車輛公司共同打造「柴液型調度機關車」，今天下午正式交車，三台柴液型調度機關車，預計明年正式投入營運。記者邱瓊玉／攝影
台灣高鐵與台灣車輛公司共同打造「柴液型調度機關車」，今天下午正式交車，三台柴液型調度機關車，預計明年正式投入營運。記者邱瓊玉／攝影

為了達到國車國造的目標，台灣高鐵與台灣車輛公司共同打造「柴液型調度機關車」，今天下午正式交車，三台柴液型調度機關車，未來將分佈在高鐵燕巢機廠、烏日機廠，預計明年正式投入營運。高鐵董事長江耀宗表示，這是國車國造的新里程碑，尤其三台機關車連結時的強大拖曳力，可以運行全線，屆時可以投入正線執行搜救任務，面對當前極端氣候的威脅，也讓高鐵的營運及安全都會得進一步的保障。

今交車的「柴液型調度機關車」，搭載台灣車輛公司自行開發的「列車控制與監測系統」（TCMS），可連結控制高鐵700T列車，不僅提升廠內列車調度及維修效率，當遇緊急應變需進行正線上列車救援時，更可將3台機關車連結後產生更強大的動力，一舉拖曳重達520噸的高鐵700T列車返回維修基地，突破全線的地形限制，加速搶修及復舊的完成。

此外，新型機關車可透過相容的控制介面，僅需一名駕駛就能同步操控3台機關車及高鐵列車，有效控制列車煞車及提供車內所需的救援電源及氣源。

實際上，現行高鐵路段中，以苗栗段的坡度最大，其坡度35‰，過往若遇到地震的重大災難，導致車輛卡在正線，只能靠700T列車去拉車，一但電線出狀況，還得先等待維修，如今透過三台機關車連結後，就可以透過可克服沿線最大35‰的坡度限制。

高鐵車輛維修部經理陳建良表示，新型機關車最高時速可達70公里，未來實施救援任務時，時速不會超過50公里。他也以2010年甲仙地震為例，指當時為了要把車輛從甲仙拖到高雄，花了整整三天的時間，如今隨著新型機關車上路，儘管還是只能趁夜間收班後十公，但救援天數將可縮短至1至2天左右。

此外，高鐵也和工研院共同研發「轉向架走行測試設備」(Bogie Running Tester，簡稱BRT)，今年五月已完工，未來可在完成轉向架檢修及列車大修作業後，進行時速300公里的高速運轉測試，有效提升高鐵列車維修品質及轉向架測試效益。

台灣車輛公司董事長蔡煌瑯表示，2019年七月決標承作後，剛好遇到疫情，公司工程團隊不眠不休，感謝高鐵多次體諒。

蔡煌瑯表示，高鐵是台灣軌道產業界的領頭羊，如今在本土工業實力結合國際資源技術的協助下，帶動本土軌道產業中下游的發展，形塑了台灣軌道的生態鏈 朝向國車國造的願景邁進。台灣軌道工業若能蓬勃發生，將可降低高鐵營運成本、增加ＧＤＰ產值，也增加就業幾會。

根據高鐵2019年發布的重訊，三台柴液型調度機關車採購金額約3.73億元；一組轉向架則是3.89億元。

高鐵表示，自2017年舉辦「台灣軌道工業本土化商機說明會」時，訂定維修物料5年占比倍增計畫（自2018年15%目標提升至2022年達30%）；預計今年底本土維修物料採購占比將達36.2%，本土採購金額約5.4億元。目前共與國內131家廠商，成功開發出1285件高鐵維修物料。

台灣高鐵與台灣車輛公司共同打造「柴液型調度機關車」，今天下午正式交車，高鐵董座江耀宗（左）、台灣車輛公司董座蔡煌瑯（右）等人都出席。記者邱瓊玉／攝影
台灣高鐵與台灣車輛公司共同打造「柴液型調度機關車」，今天下午正式交車，高鐵董座江耀宗（左）、台灣車輛公司董座蔡煌瑯（右）等人都出席。記者邱瓊玉／攝影
台灣高鐵與台灣車輛公司共同打造「柴液型調度機關車」，今天下午正式交車，三台柴液型調度機關車，預計明年正式投入營運。記者邱瓊玉／攝影
台灣高鐵與台灣車輛公司共同打造「柴液型調度機關車」，今天下午正式交車，三台柴液型調度機關車，預計明年正式投入營運。記者邱瓊玉／攝影

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