從篩檢到細胞治療 醫療展瞄準癌細胞

癌症長年成為國人頭號死因，各醫療單位的檢測技術、免疫細胞治療正不斷創新，盼力克癌症！台灣醫療科技展1日舉行，包括長庚醫療體系、榮文生醫等單位都希望以「循環腫瘤細胞檢測」，增加癌症檢測的精準度。此外，也有醫院希望用免疫細胞療法、微創手術等方式強化癌症的醫療品質。

長庚展智慧醫療

長庚醫院此次展現「智慧醫療」的成果，包括建置「數位玻片管理平台」，實現遠距病理諮詢、線上複閱機制、增進團隊會議效率、並累積巨量數位玻片資料庫，加上開發「人工智慧輔助判讀模組」，目前有鼻咽癌辨識、胃癌、大腸直腸癌淋巴結轉移偵測，並已落地應用。

長庚醫院指出，本次優化了「病理流程資訊化系統」，建立全體系一致性QR code除錯功能，讓錯失趨近於零。數位病理AI落地應用後，判讀敏感度由81.94%提升至95.83%；平均每案可節省30%時間。

榮文生醫力克轉移

當癌細胞轉移時，可能會進入血液循環系統，變成「循環腫瘤細胞」（CTC）。此時如果免疫細胞無法成功辨認或消滅CTC，就會導致癌細胞有機會入侵其他器官，導致癌症轉移。

榮文生醫與英華達研發「循環腫瘤細胞檢測」，讓民眾透過簡單的抽血，追蹤體內的身體素質，及早檢驗出癌症狀況。該單位工作人員表示，此技術能檢測常見的多種癌症，包括食道癌、乳癌、胃癌、膽囊癌、腎癌、小腸癌與胰臟癌等。

長庚大學生醫工程研究所教授吳旻憲也是研究「循環腫瘤細胞」的專家。他的團隊指出，如果循環腫瘤細胞檢測技術，能與如血液癌症標記等傳統臨床數據結合，就能極大幅提升癌症檢測的精準度，後續還能透過AI學習來持續優化。

免疫細胞治癌症

路迦生醫研發T細胞免疫療法，以強化自身免疫反應，來達成消滅癌細胞的目標，目前安全性已隨技術進步逐漸而提高，副作用也不大，提高癌症患者的治療品質。

國泰綜合醫院則以「微創手術」來治療肺腫瘤，醫院以單孔胸腔鏡手術及達文西機器手臂手術為主，比傳統開胸手術大幅降低手術傷害及併發症，病人可快速復原。

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