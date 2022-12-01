神經外科名醫又是畫家 鄭宏志辦畫展期盼帶來生命喜樂

台北榮總神經醫學中心副主任鄭宏志是國內神經修復與脊椎手術權威，從小有繪畫天賦，念建中時一度偷填社會組想考美術系，氣到父親罰他跪一整天。多年前，他為中風而癱瘓的弟弟手術，術後親手畫下當時在加護病房懇切禱告的母親，畫作甚至被選為《國際神經脊椎期刊》封面。鄭宏志在忙碌的臨床和研究工作中度過，驚覺不意間已過半百，特別舉辦「歡慶生命，2022鄭宏志詩畫展」，希望個人一點棉薄之力，在當今亂不平的世道上，能為觀者帶來更多生命的喜樂。

鄭宏志做為神經外科醫師，從兒童時代開始，從數個藝術家學習到各種繪畫的知識及技術，包括素描水彩，並就教於吳英彥老師及張哲三老師，到了建中加入校內文化走廊壁畫製作，並以領導人楊恩生為師，學習透明及不透明水彩技法，大學時期加入國立陽明大學美術社師從藝術家馬杰先生，學習素描雕塑及水彩油畫，同一時期又拜國畫家顧毓秀學習花鳥及山水國技法多年。

鄭宏志利用公餘之暇仍不間斷作畫，也參加醫學繪畫展覽並親手繪製外科手術圖譜，而繪畫方面的仿效對象是後印派大師保羅塞尚，如同神經外科方面仿效的酷愛繪的美國神經外科之父哈維．庫欣。

鄭宏志說，歲月在忙碌的臨床和研究工作中匆匆而過，到了知命之年，開始驚覺不意間已過半百，人生稱苦之處其一在短，有此覺悟，希望他的作品都能做到具有療癒的功能，傳遞真、光、愛、溫度、正向能量、安慰。因為，世界上可能不在乎多一個或少一個畫家，但可能會比較珍惜有臨床及基礎醫學專業背景的繪畫傳訊使，幫助宇宙源頭的生命之母傳來光亮、博愛和慰酬。畫展將於12月3日至5日展出，時間為每日上午11時至下午6時30分，地點在「Aka Artland」。

鄭宏志走上習醫之路，但他是上了解剖課，才愛上了醫學，更因為美國神經外科之父哈維．庫興也酷愛繪畫，他跟著偶像投入此一領域，長年鑽研神經修復再生領域，並於1996年在國際知名期刊《Science》發表研發神經再生與修復技術，推翻神經無法再生的傳統理論，為脊髓損傷患者的人生帶來曙光，被美國前總統柯林頓稱讚是20世紀三大發現之一，20多年來，幫助國內數百位癱瘓病患恢復部分行動。

從小深厚的繪畫功底，讓鄭宏志看待人體器官與結構，有獨特且精細的觀察力。就讀陽明大學時，他拿下全班解剖第一名；當醫師後，遇到困難的神經手術，特別是病人腦部因疾病使神經血管位置改變，他都能透過素描、寫生培養出對立體空間的敏感度，逐漸梳理出正確對應邏輯。

8年多前，鄭宏志的弟弟某天上午右手右腳突然無法動彈，緊急送醫接受血管攝影檢查，發現左側中腦動脈被血塊堵住，屬於栓塞型中風，送至台北榮總時因腦水腫陷入重度昏迷，昏迷指數4分，隨後經手術成功救回弟弟生命。但當時78歲的母親臉上盡是憂心，在病床邊扶著弟弟動不了的右手，不斷祈求神蹟，看在他的眼裡萬分不捨。

行醫多年，鄭宏志這次不只是醫師，也是病人家屬，聽著母親不斷的禱告盼望，忽然覺得病床後面監控生命跡象的儀器、點滴架，竟像上帝的十字架，這一幕他先用相機拍下，多年後以油畫完成當時的畫面。

《國際神經脊椎期刊》以往都採用塞尚、畢卡索、梵谷等畫家畫作為封面，前年起改為徵求擅長繪畫的神經外科醫師作品，鄭宏志的繪畫功力在醫界小有名氣，總編輯主動邀稿，他提供了5張，最後母親為弟弟禱告的畫作被選中，他自己也很感動。