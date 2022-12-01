9-10月統一發票中獎清冊出爐 他花21元買麥當勞幸運中千萬

財政部今公布今年9-10月期統一發票中獎清冊，本期千萬特別獎中獎張數共15張，最低為麥當勞員工只花21元買員工餐，就幸運中千萬；200萬特獎中獎張數則為12張，最低為統一超商繳10元手續費，就抱回200萬。

9-10月統一發票中獎號碼上月25日已開出，千萬特別獎中獎號碼為「11174120」，200萬特獎中獎號碼為「59276913」，頭獎獎金20萬元三組中獎號碼分別為「18079936」、「20591738」、「64500205」。

財政部今天公布完整中獎清冊，9-10月期統一發票共開出15張千萬特別獎及12張200萬特獎中獎發票，總計27位幸運兒將抱回大額獎金。

9-10月期15張千萬中獎發票中，金額最低1張僅21元，為在台北市大安區忠孝東路4段麥當勞消費，應為員工消費員工餐，竟幸運中了千萬。

另，統一超商本期共2位消費者獲得千萬大獎，一人在高雄市岡山區「程香門市」購買48元的飲品；一人在台中市北屯區「萬寶門市」花241元買飲品、統一麵包及購物袋。至於全家便利商店本期開出1組千萬特別獎，為在高雄「天誠店」花154元購買麻辣燙等4項餐飲商品，就幸運中獎。

而千萬中獎發票中，金額最高則為在台南市東區崇明路「名字有限公司」買「骨水泥」醫材，金額為14800元。

200萬元12張中獎發票部分，金額最低為在台中市大里區統一超商「美群門市」支付10元的繳費手續費，就幸運中了大獎；金額次低為在苗栗縣竹南鎮「清心福全」花31元買烏龍茶及提袋的中獎發票。

200萬中獎發票中，金額最高則為844元，為在台北市中山區「上引水產」買食品的中獎發票。

財政部指出，此次15張千萬特別獎、12張200萬元特獎中獎發票中，分別有9張、5張為雲端發票，其中，千萬元有4張、200萬元中獎發票也有1張已完成歸戶，本月6日獎金就會直接匯入中獎人帳戶。

財政部賦稅署呼籲，民眾可多以載具儲存雲端發票，不列印電子發票證明聯，除紙本統一發票獎項外，還享有雲端發票專屬獎，多1次中獎機會。