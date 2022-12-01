一張斷層預測4種病 尖端醫療再進化

簡單一張電腦斷層，就能判讀肺癌、肺氣腫、冠狀動脈冠化與骨質疏鬆4種疾病！臺北醫學大學副校長陳震宇表示，透過AI能減少醫師判讀電腦斷層的時間，也能減少病患的輻射接觸。此外，雙和醫院副院長劉如濟團隊用AI 24小時來追蹤確診者狀況，即時提供患者警訊與醫療協助。

降低輻射量準確率高

台北醫學大學附設醫院推出「Deep-Lung 人工智慧多模影像精準健康平臺」。陳震宇表示，病人僅需要拍攝一次低劑量胸腔電腦斷層掃描，透過人工智慧運算以及AI模型的幫助，就可以預測包括肺癌、肺氣腫、冠狀動脈鈣化、骨質疏鬆等四種疾病，準確率可達9成。

他指出，系統還可以自動產出符合國際標準的健康報告，是全球首創的服務。因應台灣人口老化加速，預測未來政府將逐步有條件開放補助，包含低劑量電腦斷層掃描等篩檢，屆時將對放射師及診斷科醫師造成極大工作負擔。此外，病人重複進行不同部位的斷層掃描，也有過度暴露輻射的風險。

陳震宇說，透過人工智慧的協助，可大幅縮短電腦斷層掃描影像的判讀時間，如Deep-Lung健康平台能協助醫師判讀時間由15分鐘縮短為2分鐘，而病人僅須拍攝一次低劑量胸腔電腦斷層掃描，減少輻射接觸量。

AI技術監控疫情

萬芳醫院校長陳作孝表示，萬芳醫院為社區型的醫療中心，致力於透過醫療科技協助長者的更方便的新選擇，如萬芳將腸胃內視鏡微縮到膠囊般的大小，透過高移動性的醫材，能幫助行動不便的病患，落實居家醫療，還可以減少病患對照胃鏡的恐懼。

萬芳醫院為了讓醫護人員專注於照護品質，透過AI「智慧診療系統」，減少醫師填寫診斷代碼的行政工作，提高醫療精準度與效率。

此外，台灣步入後疫情時代，與病毒共存成為重要課題。雙和醫院副院長劉如濟團隊開發「新冠肺炎精準照護AI監測」，利用遠距科技監測確診或接種疫苗民眾的心肺狀況，透過24小時心電圖與血氧的追蹤，即時提供患者警訊與醫療協助。

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