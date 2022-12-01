「班班有石斑」跳票？陳吉仲：在位就全力以赴
農委會今天舉行石斑魚產銷執行情形說明記者會，會場邀請產、官、業界代表出席說明。農委會主委陳吉仲表示，中國自111年6月13日起暫停我國石斑魚輸入後，推估下半年石斑魚外銷可能受影響約3600噸。經辦理內外銷、加工凍儲、延養低利貸款等措施，至11月30日執行4663公噸，目前價格穩定，內外銷通路暢旺。漁業署也全面盤點供貨來源與擴大加工產能，持續供應學童營養午餐健康且優質的國產食材。
過去石斑魚以活魚或冰鮮型態銷售，外銷約估整體比例7成。為避免石斑魚市場過度集中，農委會輔導漁會及民間業者以多元加工模式，透過不同的銷售管道，開拓消費族群。自今年6月中國暂停我國石斑魚輸入後，國內的漁、民間加工廠迅速擴充加工產線設備，提高石斑加工量能達1倍以上，農委會與業者合作更積極拓展其他國外市場、加強內銷通路。
由於仍有9個縣市學童尚未吃到石斑，對班班吃石斑政策是否跳票，陳吉仲沒有正面回答，只表示仍在加強溝通和努力，對自己的去留也表示，今天在這個位子就全力以赴。
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