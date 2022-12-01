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肺癌治療「無痛」選擇 國泰醫療展推冷凍針

聯合報／ 記者楊雅棠／台北即時報導
國泰醫院在為期四天的醫療科技展，依據該院特色展出「肺腫瘤冷凍微針消融治療」、「精準醫療：冠心病風險基因檢測」、「ICD AI臨床輔助系統」、「專業研發：有種美面膜」等主題。記者楊雅棠／攝影
國泰醫院在為期四天的醫療科技展，依據該院特色展出「肺腫瘤冷凍微針消融治療」、「精準醫療：冠心病風險基因檢測」、「ICD AI臨床輔助系統」、「專業研發：有種美面膜」等主題。記者楊雅棠／攝影

為期四天的醫療科技展，今天起在南港展覽館盛大展開。其中國泰綜合醫院也參與本次展覽，依據該院特色展出「肺腫瘤冷凍微針消融治療」、「精準醫療：冠心病風險基因檢測」、「ICD AI臨床輔助系統」、「專業研發：有種美面膜」等主題；其中肺腫瘤冷凍微針消融術團隊照護更榮獲生策會SNQ國家品質標章肯定。

國泰綜合醫院胸腔外科主任顏銘宏表示，冷凍微針消融術是針對肺癌的微侵入治療，為該院的特色之一，許多沒有相關設備的醫院也會轉介病人至此。

他表示，肺癌治療的全身性治療包括化療、標靶治療與免疫治療等，大多用在晚期及末期病人，較易產生虛弱、腸胃道潰瘍、免疫力問題等全身性副作用。但有些年長病患不適合開刀，或是癌細胞分散在多部位時，除了手術切除、放射線治療外，也可選擇冷凍或高溫消融術取代開刀，治療後只有局部反應，不會有全身性副作用。 　

顏銘宏表示，超細冷凍微針直徑只有1.47mm，皮膚扎針，使用超音波或電腦斷層攝影導引至腫瘤的位置，在用氬、氦氣達到零下20度，低溫破壞腫瘤。

他表示，雖然冷凍微針的腫瘤破壞率未達百分之百，不像胸腔鏡仍為肺癌治療的主流。但冷凍微針只需局部麻醉，且開刀時間僅需要半小時至一小時，冷凍的冰球也可在體內自行消失，對高齡或心肺功能不佳者來說，降低不少手術風險。

顏銘宏說，國泰算是早期變引進這項技術的醫院，自2016年起就開始執行，已累積將近130名成功案例，團隊照護更榮獲生策會SNQ國家品質標章肯定。

除了冷凍微針消融術外，國泰醫院的會場也展出由其醫學團隊費時多年專業研發的「有種美面膜」，於精華液中添加獨特比例的皮膚屏障修復因子，有助於改善受損肌膚，提升皮膚保護力。

冷凍微針消融術是針對肺癌的微侵入治療，為國泰醫院的特色之一。記者楊雅棠／攝影
冷凍微針消融術是針對肺癌的微侵入治療，為國泰醫院的特色之一。記者楊雅棠／攝影

肺癌 國泰

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