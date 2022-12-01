本周增兩例流感重症 20多歲男語無倫次送急診

新冠肺炎疫情雖然降溫，但流感病例正悄悄上升。本周新增兩例流感重症個案，分別為10多歲男童和20多歲男性。另原重症個案中新增一例死亡，為80多歲女性，本身有糖尿病和心血管疾病、未接種疫苗，於11月19日死亡。疾管署副署長莊人祥表示，目前累計的11例流感重症中，10例未接種疫苗，流感雖還未達高峰，但仍呼籲未接種疫苗者盡快接種。

疾管署統計，本流感季累計11例流感併發重症確定病例。新增兩例，其中一名十多歲國小男童，本身有神經系統疾病等慢性病史，10月20日曾接種流感疫苗。11月16日晚上出現食慾不振、痰多、發燒等症狀。

使用退燒藥後隔天清晨再度發燒，至急診就醫，X光檢查有右側肺炎。新冠肺炎採檢陰性、流感快篩陽性，17日開始使用抗病毒藥物但未明顯改善，22日出現呼吸喘、血壓低等症狀轉加護病房。現病況穩定，仍在加護病房治療中。

另一例20多歲男性，無慢性病史、未接種疫苗。11月19日因語無倫次、意識不清送急診，當時診斷為疑似無菌性腦炎。21日收至於加護病房，懷疑為日本腦炎和登革熱，直至25日才A型流感陽性確診。開立抗病毒藥物後症狀較入院時改善，仍於加護病房治療中。兩例個案均檢驗為H3N2；11例個案中10例為H3N2、1例為H1N1。

莊人祥表示，雖然流感和過去流行時一周出現十幾例相比，並未達到高峰。但這些個案中，10例未接種疫苗，其中一例有打疫苗的本身有潛在疾病，因此若有潛在疾病者也要小心防範。

國內採購629萬劑流感疫苗，目前約已接種590萬劑，莊人祥說，約剩不到50萬劑，未接種疫苗應儘速接種，不符合公費資格者也可自費接種。