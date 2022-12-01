快訊

「班班吃石斑」確定跳票 陳吉仲：下學期變「班班好食材」

新北副秘書長及參事 傳遭張善政、蔣萬安挖角

只差一紙婚卻震撼情斷 分手泫雅1天後…DAWN發聲了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

本周增兩例流感重症 20多歲男語無倫次送急診

聯合報／ 記者楊雅棠／台北即時報導
公費流感疫苗二階段都已開打。記者曾吉松／攝影
公費流感疫苗二階段都已開打。記者曾吉松／攝影

新冠肺炎疫情雖然降溫，但流感病例正悄悄上升。本周新增兩例流感重症個案，分別為10多歲男童和20多歲男性。另原重症個案中新增一例死亡，為80多歲女性，本身有糖尿病和心血管疾病、未接種疫苗，於11月19日死亡。疾管署副署長莊人祥表示，目前累計的11例流感重症中，10例未接種疫苗，流感雖還未達高峰，但仍呼籲未接種疫苗者盡快接種。

疾管署統計，本流感季累計11例流感併發重症確定病例。新增兩例，其中一名十多歲國小男童，本身有神經系統疾病等慢性病史，10月20日曾接種流感疫苗。11月16日晚上出現食慾不振、痰多、發燒等症狀。

使用退燒藥後隔天清晨再度發燒，至急診就醫，X光檢查有右側肺炎。新冠肺炎採檢陰性、流感快篩陽性，17日開始使用抗病毒藥物但未明顯改善，22日出現呼吸喘、血壓低等症狀轉加護病房。現病況穩定，仍在加護病房治療中。

另一例20多歲男性，無慢性病史、未接種疫苗。11月19日因語無倫次、意識不清送急診，當時診斷為疑似無菌性腦炎。21日收至於加護病房，懷疑為日本腦炎和登革熱，直至25日才A型流感陽性確診。開立抗病毒藥物後症狀較入院時改善，仍於加護病房治療中。兩例個案均檢驗為H3N2；11例個案中10例為H3N2、1例為H1N1。

莊人祥表示，雖然流感和過去流行時一周出現十幾例相比，並未達到高峰。但這些個案中，10例未接種疫苗，其中一例有打疫苗的本身有潛在疾病，因此若有潛在疾病者也要小心防範。

國內採購629萬劑流感疫苗，目前約已接種590萬劑，莊人祥說，約剩不到50萬劑，未接種疫苗應儘速接種，不符合公費資格者也可自費接種。

流感疫苗 莊人祥

延伸閱讀

疫情降幅減少 莊人祥稱與「這些因素」有關

2個月6例...女童高燒不斷竟染副傷寒 莊人祥：彼此無關聯

王必勝稱2月5日2.5萬劑口服藥在手 莊人祥澄清：是合約

BA.5次世代開打第2天 接種量暴增逾2萬人

相關新聞

本周增兩例流感重症 20多歲男語無倫次送急診

新冠肺炎疫情雖然降溫，但流感病例正悄悄上升。本周新增兩例流感重症個案，分別為10多歲男童和20多歲男性。另原重症個案中新...

高鐵列車動力訊號異常 台南站換乘輸運

台灣高鐵公司今日上午11時23分南下621車次於進入台南站前發生動力訊號異常，高鐵公司立即安排該車次旅客，於台南站換乘其...

中正紀念堂轉型競圖公布初審 「消除中心性」卻非拆除

中正紀念堂可以怎麼轉型？由民間三大規劃學會發起的「首都之心，城中轉正：中正紀念堂園區新願景概念競圖」，今天公布初審入圍名...

大腦專家：「超級老人」記憶力特別好的祕訣

長壽學者眼中的「超級老人」（SuperAgers），是年齡在八十歲以上，但認知功能的年齡比實際年齡年輕好幾十歲。反過來說，你的大腦也可能比你的真實年齡老很多，這是大家想要極力避免的。

9-10月發票中獎清冊看這邊！大安區麥當勞花21元中千萬

財政部賦稅署今（1）日下午將公布9-10月期統一發票中獎清冊，賦稅署上午先公布中獎張數，1,000萬元特別獎共開出15張...

肺癌治療「無痛」選擇 國泰醫療展推冷凍針

為期四天的醫療科技展，今天起在南港展覽館盛大展開。其中國泰綜合醫院也參與本次展覽，依據該院特色展出「肺腫瘤冷凍微針消融治...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。