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鳳梨釋迦上市 中國市場仍未開放又遇災損

中央社／ 台東縣1日電

台東鳳梨釋迦第一期果上市了，中國大陸市場仍未開放，又碰上氣候變化導致落果，農民皺眉頭。台東縣政府表示，早收果不算天然災害，且未達災害救助面積。

中國去年9月以檢驗出害蟲禁止釋迦輸入，台東9成鳳梨釋迦銷往中國，在中央和地方緊急應變下，暫解燃眉之急；這期的鳳梨釋迦從11月底開始陸續上市，仍未見中國市場開放。

農民反映，產地盤商收購價比去年同時期還要低，又碰上前陣子天氣忽冷忽熱，有不少果園發生嚴重落果的情況，生產第一期果的農民損失慘重。

在卑南鄉利吉村種植7公頃釋迦的蔡姓農民說，他其中一塊7分地大的果園，上個星期開始陸續落果，大約有5成的果實掉落滿地，「已經不能外銷，又遇到天氣忽冷忽熱造成落果，損失更嚴重」。

農委會台東區農業改良場表示，鳳梨釋迦怕熱不怕冷，以往也曾在11月發生鳳梨釋迦落果的情況，都是因為天氣太熱，呼籲農民最好能調節產期，降低損失。

台東縣政府農業處長許家豪表示，鳳梨釋迦產期收成是12月至隔年4月，11月鳳梨釋迦是早收果，不算是天然災害且面積也未達救助標準，只能建議農民的田間管理的部分要做得更加精細。

鳳梨釋迦 農民 台東

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