中正紀念堂轉型競圖公布初審 「消除中心性」卻非拆除

中正紀念堂可以怎麼轉型？由民間三大規劃學會發起的「首都之心，城中轉正：中正紀念堂園區新願景概念競圖」，今天公布初審入圍名單。共計有學生組97件、社會組45件進入評選，其中包含15件海外作品，最後選出學生組、社會組各15組入圍。競圖活動執行長張維修指出，此次參選的作品手法多元，多數作品的共識是「消除中心性」，但這種「消除」不是拆除或是大規模的翻轉，而是「高明的策略」。評審委員會主席賀陳旦表示，其中一件作品不期望中正紀念堂園區立刻轉型，而是花30年的時間讓園區回歸自然，過程中觀察、做進一步建議，「不怕用30年的時間想像」，讓他印象深刻。

中正紀念堂園區新願景概念競圖評審委員會主席賀陳旦指出，此次活動「手段叫想像、目的是溝通」，帶動社會的討論、讓社會再來一次好好的溝通，而不是停留在銅像、圍牆如何處理。他表示，過去關於中正紀念堂轉型的溝通都是透過語言和文字、會有主觀的詮釋，這次期望透過空間，能呈現更多可能性的想像。希望透過各位的付出，讓社會去看見一批空間專業界更真實和具體的想像，而這種想像可以讓社會更有勇氣去面對這個幾十年的重大議題，「一棒接一棒努力」。

文化部主任秘書陳登欽表示，此次活動是「用空間的工具跟社會做溝通」。這是民間專業學會辦的活動，重點不是勝負，而是傳達值得推動、讓社會繼續思考的想法。文化部的立場不是期待得到一個可以接手的案子，而是期待社會的溝通，期待許多想法能透過評審團推薦給大眾。至於文化部的下一個進程是什麼？他表示，「文化部不會主動表示要怎麼做，而是想要聽更多聲音。」

此次僅公布入圍名單，而不公布入圍者的設計理念。張維修指出，入圍者必須在明年2月15日前深化提案內容與設計完整度，為了不影響入圍者更進一步的提案、讓他們自由發展，主辦單位現階段不公布設計理念和細節，但預計明年4月中上旬公開展覽初、決選作品。

談到此次近200件參選作品，賀陳旦透露有兩件作品讓他印象深刻。一件是讓中正紀念堂的堂體變成碗狀，外部回應周遭的活動，碗裡卻是空的，內部容納各種吶喊和光影的變化。另一件作品則「不怕用30年的時間想像」，不期待中正紀念堂園區立刻轉型，而是先花30年的時間讓園區回歸自然，過程中觀察、再做進一步建議。他認為這個過程便是「想像」，「想像有許多多元性 ，希望打開大家的思考」。

張維修表示，此次參選的作品許多主張保留堂體和銅像、但提出不同的處置方式。如銅像的處置方式，有人提出轉過去、換位置，也有人提出「沒看到」的消失方式，但也有很多人主張原地保留，四種方式比率差不多。

他進一步指出，對於如何「消除中心性」參賽者看法相近，但這種「消除中心性」不是拆除或是大規模的翻轉，他看到許多「高明的策略」。還有人提出歸零思考、回應更大環境的變局和更大的議題，不僅跳脫處理堂體和銅像的框架，也超越國家和城市的範圍。參賽作品中也看不到挑動仇恨的偏激手法，反而是競相提出解決仇恨的方式、希望達到共通的共識。他透露，從參賽作品中可看到設計圈的努力，「想在城市裡找到一個更包容的社會。」

●完整入圍名單請看中正紀念堂園區新願景概念競圖網站: https://www.transckspark.tw/