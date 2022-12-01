他以父親王朝發名義捐贈10台輪椅給童綜合醫院 幫助更多人

童綜合醫院昨天舉辦「輪椅捐贈儀式」，由曾擔任過台中縣大安鄉長，現為大甲鎮瀾宮常務董事的吳鶴鵬引薦，王偉鴻以父親王朝發名義捐贈10台輪椅給童綜合醫院，希望能幫助更多有需要的人。

吳鶴鵬表示，接受心臟繞道手術時，因為鄭伯智副院長精湛技術讓他身體在短期內恢復健康，受到醫護團隊悉心的照顧，很感謝童醫院，在因緣際會下得知王偉鴻想要回饋社會，介紹對方到醫院來做公益。

王偉鴻表示，他父親王朝發現在90歲高齡，一輩子也受到許多人的幫助，父親感念一生也希望能做對社會意義的回饋，並教育後輩都能秉持著取之社會、用之社會的理念，當自己有能力時也能做公益回饋社會。