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目標加速產業整合 蔡英文：擴展台灣醫療全球影響力

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
總統蔡英文今天出席第六屆台灣醫療科技展開幕式上台致詞表示：台灣的目標很明確，就是要加速醫療產業跨領域的整合，為人民創造更多福祉也能為市場帶來更大的商機。記者林俊良／攝影
總統蔡英文今天出席第六屆台灣醫療科技展開幕式上台致詞表示：台灣的目標很明確，就是要加速醫療產業跨領域的整合，為人民創造更多福祉也能為市場帶來更大的商機。記者林俊良／攝影

總統蔡英文今出席「2022第六屆醫療科技展」開幕式時致詞，強調未來在台美合作上，生醫領域以及資通訊技術上是一項重點，在新南向國家也會持續在公衛領域中密切交流，擴展台灣醫療在國際上的影響力。

蔡英文表示，台灣醫療科技展一年比一年盛大，是政府與民間在新世代健康產業發展上合作的重要平台，也是向國際展現台灣在醫療、生技和數位科技跨領域的合作結果。

蔡英文強調，為打造台灣精準健康品牌，台灣與美國簽署科技協議，其中一項便是生醫領域加強合作，並結合資通訊技術推動精準醫療，去年政府也提出「台灣精準健康戰略產業發展方案」，是跨部會、跨領域的合作，為了強化台灣生醫產業競爭力，。

「過去幾年全球受疫情衝擊，但政府協助產業發展、全球佈局的腳步沒有停歇。」蔡英文指出，台灣和新南向國家在公衛領域也有密切交流，衛福部日前也預告，將鬆綁規定，讓台灣醫院有更多的空間、更加便利的在東南亞設立海外醫院，以持續擴展台灣醫療在全球的影響力。

蔡英文最後表示，全球正值疫後復甦、供應鏈快速重組的時刻，台灣的目標很明確，即為加速醫療產業整合、擴大優勢，要達成並不容易，需要產、官、學戮力同心，才能讓台灣生醫產業在國際上大放異彩。

蔡英文 灣生 疫情

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