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全台首例AR導航矯正脊椎側彎 27歲女終擺脫酸痛人生

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
醫師楊孟寅（右）說明擴增實境(AR)眼鏡搭配術中導航技術矯正脊椎側彎，中為27歲蔡姓女病患術後一個月恢復良好。記者趙容萱／攝影
醫師楊孟寅（右）說明擴增實境(AR)眼鏡搭配術中導航技術矯正脊椎側彎，中為27歲蔡姓女病患術後一個月恢復良好。記者趙容萱／攝影

台中榮總神經外科團隊10月17日進行全台首例利用擴增實境(AR)眼鏡搭配術中導航技術，為27歲蔡姓女病患矯正脊椎側彎。蔡女今天現身說法表示，她因脊椎側彎長期腰背酸痛必需吃藥緩解，術後一個月後恢復良好，揮別酸痛人生。

台中榮總神經外科主任楊孟寅說，手術中在複合式手術室內先3D掃描獲得即時脊椎影像，再搭配擴增實境眼鏡及術中導航系統，使脊椎側彎的3D影像立即投射在病患身上，手術中能有效避開危險區域，減低手術併發症，提昇手術安全，取代傳統手術中耗時影像註冊及定位，縮短手術時間，疼痛感減少，術後恢復較快。

蔡女表示，她在小學時因脊椎側彎問題就醫，但因當時聽聞有很多手術失敗案例，因此不敢動刀，但她身體各部位關節肌肉疼痛，需要吃藥緩解，但活動能力下降，近來常感呼吸困難，食慾減退，影響生活，經造成生活上極大的困擾。

楊孟寅說明，臨床調查，台灣青少年脊椎側彎的發生率約5%至10%，若是側彎角度大於40度時就建議需要手術治療。蔡女屬於胸腰椎側彎合併脊柱旋轉的案例，使用傳統鋼釘置入手術因為角度變化大，鋼釘位置誤差機會很高，採擴增實境智慧手術眼鏡結合術中導航技術，增加鋼釘置入精準度，還能減少手術時間跟降低併發症，病人手術後身高增加達3公分，側彎角度恢復到10度以內，幾乎回復正常的挺直狀態。

楊孟寅指出，傳統手術傷口大，甚至剖腹探查，手術約需十到十二小時，恢復期約三個月，擴增實境智慧手術結合術中導航技術，大幅縮短手術時間，手術時間3.5小時，麻醉時間減少，傷口縮小，流血量減少，疼痛感減少，術後恢復較快。

台中榮總神經外科的脊椎側彎治療團隊，一直不斷地希望利用高科技的醫療技術，來增加手術的安全性與便利性，除了首先全台灣引入擴增實境技術在側彎矯正手術上，也嘗試利用擴增實境技術來進行手術前的解釋與說明，期能讓病患在手術前能更清楚瞭解手術的方式與風險，降低病患在手術前的焦慮感與不安。

醫師楊孟寅（右）說明擴增實境(AR)眼鏡搭配術中導航技術矯正脊椎側彎，中為27歲蔡姓女病患術後一個月恢復良好。記者趙容萱／攝影
醫師楊孟寅（右）說明擴增實境(AR)眼鏡搭配術中導航技術矯正脊椎側彎，中為27歲蔡姓女病患術後一個月恢復良好。記者趙容萱／攝影
醫師楊孟寅（左）說明，27歲蔡姓女病患（右）接受擴增實境(AR)眼鏡搭配術中導航技術矯正脊椎側彎，術後一個月恢復良好。記者趙容萱／攝影
醫師楊孟寅（左）說明，27歲蔡姓女病患（右）接受擴增實境(AR)眼鏡搭配術中導航技術矯正脊椎側彎，術後一個月恢復良好。記者趙容萱／攝影

手術 擴增實境 台中榮總

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