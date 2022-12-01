甜入你心！ 苗栗大湖草莓正式上市

苗栗縣知名大湖草莓進入採收期，今天上午大湖地區農會在六合草莓集貨場舉行草莓上市記者會，迎接遊客採果，同時大湖酒莊也發表草莓氣泡酒、草莓雪花酥等新品，現場由華興國小、幼稚園小朋友盛裝高呼「請你來大湖採草莓」熱鬧登場。

大湖地區農會表示，從12月到隔年4月，草莓總共會開4次花，結4次果，目前正值第一期花果實最大顆的時候，每一顆都入口即化、甜入你心，誠摯邀請全國遊客造訪苗栗品嘗大湖草莓，遊客可上大湖旅遊網（www.dahu.com,tw）查閱最新草莓採果資訊。

農會總幹事徐欽志也表示，今年入冬後天氣穩定，日夜溫差大，草莓風味比往年更佳，第一期草莓已陸續結果，沿台3線兩側都有傳統栽植及高架草莓園，提供遊客採果。