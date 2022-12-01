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甜入你心！ 苗栗大湖草莓正式上市

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
大湖地區沿台3線兩側都有傳統栽植及高架草莓園，提供遊客採果。記者吳傑沐／攝影
大湖地區沿台3線兩側都有傳統栽植及高架草莓園，提供遊客採果。記者吳傑沐／攝影

苗栗縣知名大湖草莓進入採收期，今天上午大湖地區農會在六合草莓集貨場舉行草莓上市記者會，迎接遊客採果，同時大湖酒莊也發表草莓氣泡酒、草莓雪花酥等新品，現場由華興國小、幼稚園小朋友盛裝高呼「請你來大湖採草莓」熱鬧登場。

大湖地區農會表示，從12月到隔年4月，草莓總共會開4次花，結4次果，目前正值第一期花果實最大顆的時候，每一顆都入口即化、甜入你心，誠摯邀請全國遊客造訪苗栗品嘗大湖草莓，遊客可上大湖旅遊網（www.dahu.com,tw）查閱最新草莓採果資訊。

農會總幹事徐欽志也表示，今年入冬後天氣穩定，日夜溫差大，草莓風味比往年更佳，第一期草莓已陸續結果，沿台3線兩側都有傳統栽植及高架草莓園，提供遊客採果。

同時大湖酒莊也促銷粉紅色下午茶，有大家耳熟能詳、帶有草莓味的老楊大湖草莓方塊酥，搭配草莓冰沙，也有草莓氣泡酒、草莓雪花酥等上市新品，讓遊客體驗浪漫的粉紅色酸甜滋味。

現場記者會由華興國小、幼稚園小朋友盛裝高呼「請你來大湖採草莓」熱鬧登場。記者吳傑沐／攝影
現場記者會由華興國小、幼稚園小朋友盛裝高呼「請你來大湖採草莓」熱鬧登場。記者吳傑沐／攝影
今天上午大湖地區農會在六合草莓集貨場舉行草莓上市記者會，迎接遊客採果。記者吳傑沐／攝影
今天上午大湖地區農會在六合草莓集貨場舉行草莓上市記者會，迎接遊客採果。記者吳傑沐／攝影
大湖草莓目前正值第一期花結果產期，沿台3線兩側都有傳統栽植及高架草莓園，提供遊客採果。記者吳傑沐／攝影
大湖草莓目前正值第一期花結果產期，沿台3線兩側都有傳統栽植及高架草莓園，提供遊客採果。記者吳傑沐／攝影

草莓 農會

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