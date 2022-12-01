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蔬果有36.3%農藥過量 消基會籲食前清洗

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
消基會1日公布小白菜、青江菜、甜椒及辣椒4樣蔬果有36.3%農藥超標。（示意圖 from 北農）
消基會1日公布小白菜、青江菜、甜椒及辣椒4樣蔬果有36.3%農藥超標。（示意圖 from 北農）

消基會1日公布六都菜市場、量販店等銷售蔬菜的農藥檢驗結果，發現小白菜、青江菜、甜椒及辣椒4樣蔬果竟有36.3%農藥超標。消基會董事長吳榮達建議政府擴大檢驗範圍；檢驗委員會召集人李德仁則呼籲民眾3步驟洗菜，才能吃得安心。

辣椒不合格率高

消基會副董事長徐則鈺表示，該會在六都菜市場、量販店、菜攤等第抽樣檢驗80樣蔬果商品，分別是青江菜、小白菜各26件，辣椒與甜椒各14件，這些都半是食藥署先前公布農藥殘留較嚴重的蔬果。他們發現青江菜與小白菜各有8件不合格，甜椒有2件、辣椒有9件，辣椒的不合格率高達64.3%。

徐則鈺也說，80件產品中有29件農藥超標，整體不合格率高達36.3%，遠高於食藥署先前公布「市售蔬果農產品農藥殘留監測計畫」的檢驗結果。消基會董事長吳榮達認為，可能是因為政府的蔬果農業篩檢範圍侷限在超市、福利中心及量販店等地，散裝的菜市場菜販較無法管理，應設法亡羊補牢。

食用前應洗菜

消基會檢驗委員會召集人李德仁表示，農友下雨後容易補灑農藥，造成蔬菜如葉柄等地方會累積許多農藥，最終也會透過食物鏈進入人體，民眾需要特別留意。另外，其中有樣品分別檢出「芬普尼」及「百利普芬」，超標約150倍及140倍，農民在使用農藥時，務必參照農藥外包裝上的使用注意事項，及遵守包裝上提供的安全採收期，以避免農藥殘留問題。

要避免農殘問題，消基會呼籲，食用蔬果前務必清洗，可參考以下三步驟，第一步「浸泡」：將蔬果浸泡在水中約3分鐘，讓表面的農藥溶解；第二步「沖洗」：打開水龍頭，用流動的清水沖洗蔬果，讓水流把殘留的農藥帶走；第三步「切除」：使用刀具切除蔬果的蒂頭、根部等不容易清洗的凹陷部位。

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消基會 量販店 農藥殘留

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