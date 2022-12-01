蒸發型乾眼症治療新趨勢 北榮脈衝光療法逾百患者受惠

以往蒸發型乾眼症治療，包括點眼藥水、人工淚液及熱敷，台北榮總引進最新脈衝光療法可有效改善症狀。北榮眼科部主治醫師范乃文說，全球乾眼症患者超過千萬人，但人數嚴重低估，一旦出現乾澀、異物感、畏光等不適症狀常影響生活。依美國眼科醫學會2020年統整國際研究結果，確認脈衝光可有效改善蒸發型乾眼症狀、淚膜穩定度與眼瞼板腺功能，北榮2020年起引進脈衝光治療，至今治療逾百位患者，獲得有效改善。

范乃文說，依國際組織定義，乾眼症是眼表無法受到穩定的淚膜保護，導致眼睛有不適，並可能伴隨眼表細胞受損，與一定程度的發炎反應，而依眼睛淚膜成分共有三層，最表層為脂質層，中間是水層，以及最內層的黏液層，以維持淚膜穩定度。此三層主要功能為，黏液層可讓水分均勻貼附在眼表細胞表層，水層提供水份，脂質層主要由眼瞼板腺分泌油脂，可穩定水份避免蒸發過快。

范乃文說，乾眼症第一個字就是「乾」，許多民眾一看到「乾」很容易聯想是水份不足，可是保護眼表淚膜的成分並非只有單一水層，其他層出現問題也可能導致淚膜不穩定，造成乾眼症。依成因不同，乾眼症分為三大類為缺黏液、缺水和缺油型（蒸發型）乾眼症，若結合兩者以上原因則為混和型乾眼症。

經國際研究顯示，東方國家蒸發型乾眼症盛行率高於缺水型乾眼症，而蒸發型乾眼症致病原因多半來自眼瞼板腺功能不良，可使用含有油的人工淚液、局部消炎藥水或熱敷幫助改善眼瞼板腺功能，但若上述治療未顯著改善，應由專業醫師評估是否可藉由脈衝光治療改善。

范乃文表示，脈衝光治療乾眼症以提供熱能軟化阻塞的油脂，並讓血管收縮抗發炎，抗氧化，刺激調控眼瞼板腺的神經，促進腺體分泌，療程會分三次施行，第一次與第二次治療需間隔2周，第二次與第三次治療間隔一個月，若較嚴重患者可由醫師判斷是否需要再隔一個月進行第四次的治療。

依台北榮總治療效果，改善顯著的患者可能在第一次治療後，即可感到有短暫幾天乾眼症緩解，經過第二、三次後效果會更加明顯且持續，一般效果可維持9個月到一年。目前此治療無健保給付，患者需自費治療，每次費用為6000元。

范乃文說，每次脈衝光治療約需5分鐘，包含準備流程、脈衝光跟眼瞼板腺擠壓術，而治療後應注意防曬一周，不須特別休息或停止工作，而脈衝光副作用很少見，國外文獻指出少數可能出現皮膚紅腫，水泡，睫毛掉落，或飛蚊症等，但多為可自行修復的狀況，因此在操作脈衝光時會使用眼睛保護蓋遮住眼睛，避免脈衝光傷害眼球，而皮膚有較深色的斑點或色素，將使用貼片遮住，避免色素過度吸收能量造成不舒服，目前台北榮總治療患者中，尚未出現副作用情形。

乾眼症患者許小姐說，罹患乾眼症多年，但一年前開始出現嚴重畏光，甚至在家裡看到白光的日光燈都十分不舒服，還都必須戴上太陽眼鏡，經北榮檢查為蒸發型乾眼症合併角膜神經病變。范乃文說，經由脈衝光治療合併自體血清眼藥水治療後，同時治療眼瞼板阻塞及修復、增加角膜神經因子，目前乾眼症大為改善，畏光情形也減少7成，角膜神經病變消失，且神經纖維密度增加，目前在家、外出都不需要戴太陽眼鏡了。

范乃文說，乾眼症所引起的眼睛不適，除乾澀外，還包括癢、刺痛、異物感、疲勞、痠澀、反射性流淚、間歇性視力模糊、有分泌物，看東西無法久看等。為減少乾眼症的發生，建議養成規律的生活，飲食均衡，避免用眼過度。

台北榮總眼科部主任陳世真說，乾眼問題十分常見，如年輕族群長時間戴隱形眼鏡，中年族群長時間使用電腦，而老年族群更容易有乾眼情形，因此對症下藥十分重要。眼科部一般眼科主任陳克華也說，乾眼症看似簡單卻是相當複雜、難處理的疾病，特別是現在3C時代，合併生活型態、壓力、燈光照明等都有影響，依健保署統計，乾眼症患者人數每年都有增加且有年輕化趨勢。