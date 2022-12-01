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影／藍委批陳吉仲 農業政策只剩補助政策

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
國民黨立委廖婉如（左起）、謝衣鳯、賴士葆、曾銘宗今批評農委會只會大撒幣，拿納稅錢補助農業政策。記者潘俊宏／攝影
國民黨立委廖婉如（左起）、謝衣鳯、賴士葆、曾銘宗今批評農委會只會大撒幣，拿納稅錢補助農業政策。記者潘俊宏／攝影

農委會推出「班班吃石斑」政策，許多縣市學校營養午餐目前仍未兌現，陳吉仲雖然承諾不會跳票，國民黨立委廖婉如、謝衣鳯、賴士葆、曾銘宗今批評農委會只會大撒幣，拿納稅錢補助農業政策。

屏東縣立委廖婉如表示，從全民吃鳳梨、軍人吃香蕉、學生吃石斑，突顯農委會只剩補助的農業政策，無視產銷許多問題，至於外銷方面，許多補助都讓貿易商或運輸業者拿去，也增添貿易商對農民的議價空間，農民反而拿不到好處。

賴士葆舉大陸禁止石斑魚進口為例，農委會推出班班吃石斑政策沒有考量石斑魚的生長周期，以致政策推出一個月還沒有落實，其次是香港進口石斑魚的數量增加，減少國內石斑魚供貨量，這些都是農委會推出政策時沒有考量的。

國民黨立委謝衣鳯（左起）、賴士葆今批評農委會只會大撒幣，拿納稅錢補助的農業政策，賴士葆指出大陸禁止石斑魚進口後，香港進口數量卻增加，以致台灣石斑魚供貨減少。記者潘俊宏／攝影
國民黨立委謝衣鳯（左起）、賴士葆今批評農委會只會大撒幣，拿納稅錢補助的農業政策，賴士葆指出大陸禁止石斑魚進口後，香港進口數量卻增加，以致台灣石斑魚供貨減少。記者潘俊宏／攝影

農委會 班班吃石斑 農民

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