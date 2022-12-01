影／藍委批陳吉仲 農業政策只剩補助政策

農委會推出「班班吃石斑」政策，許多縣市學校營養午餐目前仍未兌現，陳吉仲雖然承諾不會跳票，國民黨立委廖婉如、謝衣鳯、賴士葆、曾銘宗今批評農委會只會大撒幣，拿納稅錢補助農業政策。

屏東縣立委廖婉如表示，從全民吃鳳梨、軍人吃香蕉、學生吃石斑，突顯農委會只剩補助的農業政策，無視產銷許多問題，至於外銷方面，許多補助都讓貿易商或運輸業者拿去，也增添貿易商對農民的議價空間，農民反而拿不到好處。