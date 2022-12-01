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雙11圖書買氣漲3倍 博客來明年推「書評2.0」計畫

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
博客來報告公布2022年度4大閱讀暢銷榜及6大趨勢。博客來提供
博客來報告公布2022年度4大閱讀暢銷榜及6大趨勢。博客來提供

博客來公布四大閱讀暢銷榜「年度暢銷榜、新書榜、電子書榜」，以及開站元年的有聲書、線上課程也首度公開暢銷榜，完整解密年度閱讀6大熱銷趨勢：「紙上心理諮商成顯學」、「動畫化再創漫畫高峰」、「跨界創作寫出一片天」、「最好的投資就是投資自己」、「容易實踐的學習法正夯」、「出國、旅遊走出去」。

博客來也表示，雙11活絡書市買氣，挹注博客來圖書活動業績成長漲3倍，助攻年度書籍銷售，展望2023博客來將推動「書評2.0」計畫，建立書評分級獎勵制度，有效運用18萬則素人讀者與2萬則專業作家書評，打造華文市場最完整的書評資料庫，持續在數位浪潮下站穩圖書市場龍頭。

博客來指出，瞄準雙11購物盛事，博客來推出限時兩日萬本暢銷書下殺66折，以及「買紙本書送電子書及電子書折價券」活動，滿足書迷購書需求，業績較平日成長3倍，不僅商業理財、心理勵志業績翻倍成長，旅遊書、漫畫、圖文書購書需求旺盛強勢增逾4倍，帶動年度暢銷書TOP10再創銷售高峰。

博客來也說，為了深化閱讀服務，2023年博客來將推動「書評2.0」計畫，建立書評人分級獎勵制度，培養活躍書評人，新增留言功能與書評人追蹤服務，創造讀者與讀者的交流空間，優化視覺與操作介面，增加參與人數，讓書籍評鑑更具指標性，博客來期望藉由完整優質的服務，攜手讀者、作家、出版社共同打造全方位閱讀內容生態圈。

博客來 業績 電子書

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