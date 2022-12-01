快訊

蔣萬安政見「YouBike前30分鐘免費」等兌現！網哭：又搶不到車了

疑不堪長期家暴 妻持刀殺夫後自首被收押

6人一組！法籍師引進「揪輪」圓身障者登山夢 山友讚：最美風景

聽新聞
test
0:00 / 0:00

經濟社會弱勢戶限定！300億租金補貼再度開放申請

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
內政部附表「經濟或社會弱勢身分認定方式」。圖／內政部提供
內政部附表「經濟或社會弱勢身分認定方式」。圖／內政部提供

行政院今年7月推動300億元中央擴大租金補貼專案計畫。內政部今天表示，為擴大對經濟弱勢族群的居住支持，內政部持續檢討專案內容並提報修正計畫，已於11月28日獲行政院核定。將於今年12月5日(星期一)上午9時至12月30日(星期五)下午5時止，再次開放申請，惟此次對象僅限經濟或社會弱勢戶。

內政部指出，租屋補貼首度由中央受理申請與撥款，目前合格戶中，經濟或社會弱勢戶將近占5成，顯見本專案對於相關族群能給予實質的租屋協助。

內政部表示，本次申請對象只限定經濟或社會弱勢戶，無論申請時有無租賃契約皆可提出申請，有意願者請於今年12月5日(星期一)上午9時至12月30日(星期五)下午5時上網申請

申請時須上傳租賃契約、金融機構帳戶封面；或填寫紙本申請書，連同租賃契約、金融機構帳戶封面影本郵寄至內政部營建署辦理。還沒有找到租屋處的弱勢戶，租賃契約最晚可於營建署核定補貼資格後3個月內再提供，經審查符合規定後，即可撥款。

若民眾想知道更多有關300億元中央擴大租金補貼專案相關資訊，可至內政部不動產資訊平台的「300億元中央擴大租金補貼專區」查詢，如有申請資格問題，可於周一至周五上午8點至下午6點，撥打諮詢專線02-7729-8003或02-87712345轉2洽詢。

內政部 租金補貼

延伸閱讀

微型電動二輪車新法上路 台南警大執法舉發違規133件

明起室外脫口罩 中警連續2個月執行抓酒駕專案

台幣匯率升回30字頭 美元變便宜！逾4%高利定存專案看這裡

臺中市育兒租金補貼 即日起至11/30止接受申請

相關新聞

無需口罩室內規定 他曝台人一現象安全籲全面解禁

台灣今起開放戶外口罩禁令，但有教授表示，但看到「進到室內公共場所，或大眾運輸車廂內也算室內，仍須全面配戴口罩」，覺得還是...

冷空氣發威！基隆僅15.5度 周六轉晴 下周變天時間曝光

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，昨出現這波冷空氣，在本島的平地最低氣溫(基隆...

屏東海生館喜迎館魚寶寶燕魚 後場魚苗美如星空燦爛

越接近年底屏東海生館越熱鬧，除迎接企鵝繁殖季，代表屏東海生館精神的館魚「燕魚」，成功孵化出可愛幼魚，成群的幼魚像夜空中閃...

經濟社會弱勢戶限定！300億租金補貼再度開放申請

行政院今年7月推動300億元中央擴大租金補貼專案計畫。內政部今天表示，為擴大對經濟弱勢族群的居住支持，內政部持續檢討專案...

國中女學生數月內掉髮剩1成超崩潰 醫師診斷原來是這病

台南市一名國中女學生在短短一個月內，原本滿頭漂亮的頭髮，不明原因掉了一半以上，每天梳頭時滿是掉髮，讓她崩潰，就醫後確定為...

法籍特教師引進「揪輪」圓身障者登山夢 山友讚最美風景

登山對身障者來說看似是不可能的挑戰，台灣卻有團隊致力透過「揪輪」運動，讓身障者也能享有登山的權利。近日一名山友巧遇該團隊，並將照片分享到網上，令眾多網友深受感動，紛紛讚歎「這是世界上最美的風景」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。