經濟社會弱勢戶限定！300億租金補貼再度開放申請

行政院今年7月推動300億元中央擴大租金補貼專案計畫。內政部今天表示，為擴大對經濟弱勢族群的居住支持，內政部持續檢討專案內容並提報修正計畫，已於11月28日獲行政院核定。將於今年12月5日(星期一)上午9時至12月30日(星期五)下午5時止，再次開放申請，惟此次對象僅限經濟或社會弱勢戶。

內政部指出，租屋補貼首度由中央受理申請與撥款，目前合格戶中，經濟或社會弱勢戶將近占5成，顯見本專案對於相關族群能給予實質的租屋協助。

內政部表示，本次申請對象只限定經濟或社會弱勢戶，無論申請時有無租賃契約皆可提出申請，有意願者請於今年12月5日(星期一)上午9時至12月30日(星期五)下午5時上網申請。

申請時須上傳租賃契約、金融機構帳戶封面；或填寫紙本申請書，連同租賃契約、金融機構帳戶封面影本郵寄至內政部營建署辦理。還沒有找到租屋處的弱勢戶，租賃契約最晚可於營建署核定補貼資格後3個月內再提供，經審查符合規定後，即可撥款。

若民眾想知道更多有關300億元中央擴大租金補貼專案相關資訊，可至內政部不動產資訊平台的「300億元中央擴大租金補貼專區」查詢，如有申請資格問題，可於周一至周五上午8點至下午6點，撥打諮詢專線02-7729-8003或02-87712345轉2洽詢。