蔣萬安政見「YouBike前30分鐘免費」等兌現！網哭：又搶不到車了

2002九合一選舉落幕，台北市長當選人蔣萬安選前提出「恢復YouBike前30分鐘免費」，當時被兩位對手黃珊珊、陳時中狂酸。這項政策選後又掀討論，蔣辦表示，這將是蔣上任後會優先實施的政策，同時也會加速YouBike2.0布建，讓市民天天使用YouBike，身體更健康、整座城市更減碳。

PTT網友提問「YouBike前30分鐘不收費會怎樣」，他說他先自首，「如果YouBike 30分鐘內不收費的話，我一定借借還還，能省五元是五元，一天來回省十元，一個月多兩百，可以多買幾包泡麵」，引起熱烈討論。

有人訕笑，「不會怎樣啊！會看到人性跟虧錢而已」、「雙卡無限之術」、「拿來跑富胖達」、「我悠遊卡好幾張，時間到就換一張」、「我的時間不值錢，但我有三張悠遊卡」。

有人擔心又一車難求，「大搶車時代來臨」、「通勤族早上借不到車囉」、「之前免費就是都沒車」、「雙卡無限借車，前提你要搶得到」、「最早前30分鐘免費是要鼓勵人騎，現在沒優惠，捷運站出來也常常沒車，不用再鼓勵了吧」。

有人正面看待，「窮人思維」、「我會用更多吧」、「減碳」、「增加補車載車人員也可增加就業」、「人民會多運動更健康，節省健保成本」。也有人質疑，「我覺得這個有違使用者付費的精神」、「呼籲萬安順便取消停車格收費」、「使用者付費才是正途，免費只會搞爛」、「別的縣市都想要取消，台北逆向操作」。

根據北市政府交通局的相關規定，每次騎乘前30分鐘付費5元。另持悠遊卡在雙北市搭乘捷運或公車，扣款後一小時內於北市租借YouBike並於雙北租賃站還車，且還車當下立即完成扣款，即可享前30分鐘費率免費之優惠。另持雙北公共運輸定期票，每次騎乘亦享前30分鐘費率免費之優惠。