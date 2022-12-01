保健機能成分之王是「它」可完整保留總花青素抗氧化

農委會台東農改場育成洛神葵高花青素新品種「台東6號-黑晶」，由於果萼深紫色含有豐富花青素，經加工測試，以60℃熱風乾燥及冷凍乾燥法最適用於高機能性原料產製，可完整保留總花青素、總多酚、類黃酮及沒食子酸等多項機能性成分，深具加工潛力。

台東場說，洛神葵富含多項機能性成分，如類黃酮、總花青素、總多酚及沒食子酸，具有多種生物活性功能。洛神葵「台東6號-黑晶」果萼經本技術加工後之乾製品，其類黃酮含量可達3.53 mg/g、總花青素含量32.6 mg/g、總多酚含量為24.2 mg/g及沒食子酸含量為23.4~23.7 mg/100 g，各項成分含量明顯優於藍莓、山桑子、葡萄及黑醋栗等水果，是保健機能成分之王。

台東場表示，熱風乾燥成本較低、容易操作且製程簡單，乾製品經粉碎製作茶包可直接販售，消費者可依個人喜好以熱水或冷水沖泡飲用；也可添加紅棗、烏梅或甜菊製成複方，調和風味與口感，更吸引消費者。

經過台東場研究人員測試，若以2克茶包300mL水量沖泡飲品，其每份維生素C攝取量達45~48 mg/L，總多酚攝取量更高達22.89~26.89 mg，生津止渴、去油解膩，且冷熱皆宜。

台東場表示，全球機能性食品、飲料的市場規模在110年至114年間，預計將以7 %的年複合成長率增長，產值可望擴大到1066億4000萬美元。洛神葵「台東6號-黑晶」品種及繁殖技術已授權業者，今年投入生產，農民可直接利用技術乾燥，提供生技業者生產果凍條、保健飲品、錠劑或膠囊等生技產品。