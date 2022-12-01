屏東海生館喜迎館魚寶寶燕魚 後場魚苗美如星空燦爛

越接近年底屏東海生館越熱鬧，除迎接企鵝繁殖季，代表屏東海生館精神的館魚「燕魚」，成功孵化出可愛幼魚，成群的幼魚像夜空中閃爍星星一樣壯觀漂亮，也像是車城特色甜品「綠豆饌」一顆顆綠豆仁一樣可愛。國立海洋生物博物館獨特的館徽，便是取自於燕魚身上的條紋，三條直紋仿若中文的「川」字，取其川流不息、生態生生不息的精神意涵。

海生館指出，燕魚在分類學上屬於白鯧科，是具食用價值經濟魚種，燕魚的幼魚外型可愛討喜，是許多人喜愛的觀賞魚種，主要棲息於淺海或是河口水面表層，而燕魚的成魚外形與幼魚差異甚大，也讓許多遊客笑稱「魚大十八變」。

因為魚寶寶的體型太小，無法進入展示缸讓遊客觀賞，後場由飼育員照護，若想看到牠們小時候跟長大的區別，海生館推薦民眾透過參與館內「魚你同行」體驗，進入飼育後場一窺牠們的模樣及生活環境，認識飼育員如何照護寶寶們的過程。

海生館指出，「魚你同行」後場探秘深度體驗活動，帶領遊客走訪海生館內的秘密花園，分為台灣水域館及珊瑚王國館兩個行程。走進台灣水域館的後場，映入眼簾是偌大的大洋池缸體。解說員帶領，看到數缸的生物畜養缸及魚苗孵化桶，飼育人員收集魚卵後，會將其置入後場的孵化桶裡，透過溫度、光照、鹽度、水質及含氧量等的控制，小魚苗們陸續孵出，飼育人員依魚苗的大小及適口性考量，使用輪蟲、橈腳類、豐年蝦等浮游生物來餵食。

也因為收集魚卵時無法立即判斷是由哪一種魚所產下，通常是孵化後才能判別魚種，再將同種類的魚寶寶分類集中並分配到合適的缸體培育長大。無論新生或出生數周的燕魚、小丑魚、黃金鰺等魚寶寶，甚至是成雙成對已具有生育能力的魚夫妻，在後場的空間裡都能看見。

除了復育繁殖工作，參加魚你同行台灣水域館後場探秘活動的遊客，可看到飼育員在大洋池上方投餵餌料的震撼畫面，從中更能理解飼育照護的用心。