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瑪利亞「快樂襪」勇奪三冠王 中央書局首賣
台中市十大伴手禮評選揭曉，瑪利亞基金會設立的社會企業品牌「Merry Young 快樂襪」，由瑪利亞青年以彩繪台中舊城區創作出6款襪子，首次參賽即勇奪首獎、現場人氣獎、最佳新人獎等「三冠王」，即日起在中央書局首賣至明年1月2日，並同步舉辦一個月的瑪利亞青年藝術創作展。
由小兒科醫師莊宏達創辦的瑪利亞基金會34年來照顧無數重度身障兒，並致力身心障礙者復健、教育及庇護就業服務。瑪利亞基金會推出的「舊城心故事の老派約會快樂襪」聖誕節年節主題禮盒，由6名瑪利亞青年花半年走讀台中舊城區，創作出六款的襪子，並附上走讀手冊，目標一萬盒、500萬元，在募資平台開放預購2周破百萬，支持今年耶誕節開幕的舊城實體店營運。
工策會總幹事黃于珊表示，台中市十大伴手禮舉辦至今14屆，「快樂襪」從200多家參賽廠商中脫穎而出，不僅是瑪利亞、也是台中舊城的代言，瑪利亞青年筆下的舊城風光，純真有趣，帶來社會能量，最適合當成耶誕禮物。希望重視ESG精神的企業、民眾一起來採購，讓「穿好襪、做好事」的精神，融成為新時尚。
瑪利亞基金會表示，「舊城心故事Merry Young 快樂襪」畫展即日起在百年建築中央書局展出一個月。由6名瑪利亞青年走讀台中舊城區後，畫下其中6處景點，包括台中火車站、宮原眼科、東協廣場、中央書局等，共完成九幅作品，另包含自閉青年手繪的「宗曄的漫畫地 圖」，透過瑪利亞青年有趣的創作視角，表面上看到的是舊城的景點，背後蘊藏的卻是一種對生活樂觀進取的態度。
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