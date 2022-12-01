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冷空氣發威！基隆僅15.5度 周六轉晴 下周變天時間曝光

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冷空氣發威！基隆僅15.5度 周六轉晴 下周變天時間曝光

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
今晨中部以北雲層較多，伴隨降水回波，中部以北有局部雨。圖/氣象局提供
今晨中部以北雲層較多，伴隨降水回波，中部以北有局部雨。圖/氣象局提供

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，昨出現這波冷空氣，在本島的平地最低氣溫(基隆七堵區)15.1度；今(1日)晨截至4時53分，各地區平地最低氣溫：北部(基隆七堵區))15.5度，中部(台中清水區)16.0度，南部(台南龍崎區)17.5度，東部(宜蘭三星鄉)16.2度。今晨中部以北雲層較多，伴隨降水回波，中部以北有局部雨。

吳德榮表示，根據最新(30日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日冷空氣籠罩，北台濕冷，中南部早晚冷，有心血管疾病及高齡者，應注意保暖。北部、東半部局部雨，中部局部短暫雨，南部多雲時晴。各地區平地氣溫：北部16至19度，中部16至24度，南部18至27度，東部16至25度。

吳德榮表示，根據最新模式模擬顯示，明(2)日北部、東半部仍有局部雨，冷空氣漸減弱，氣溫小幅回升，北台仍偏濕冷。周六(3日)有一天空檔，氣溫明顯回升；各地多雲時晴，白天舒適微熱、早晚涼。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，下周(4)日另一波東北季風逐漸南下，北台灣雲量增多，北海岸、東北部轉有局部短暫雨，氣溫漸降；下周一(5日)東北季風增強，北部、東半部有局部雨，北台轉濕冷；中南部晴時多雲，白天舒適、早晚涼冷。下周二(6日)東北季風減弱，迎風面降雨緩、氣溫略升；下周三(7日)東北季風再增強，氣溫再下降，北部、東半部局部雨，中南部晴時多雲；北台濕冷，中南部白天舒適、早晚涼冷。

吳德榮 東北季風 天氣動態

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