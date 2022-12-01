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111年12月＆112年1月主題 我的健康代表字

聯合報／ 本報訊

送走虎年，喜迎兔年，你的「健康代表字」是什麼？值此歲末年終之際，大家可以盤點一下自己的健康狀況，以及對健康的新祈願，不論是在飲食、運動、生活習慣、身體及心理等各方面，期許有哪些改變或重整？歡迎來信分享。

作品以500字為度，請附照片（JPG檔，至少1M），12月20日截稿。因應春節提前作業，及早來稿，優先採用。稿件請寄電子郵件：health@udngroup.com，郵寄：22161新北市汐止區大同路一段369號4樓聯合報健康版，或傳真02-86925826。本公司基於聯繫等目的，蒐集、處理及利用您的個人資料，並於我國境內保存、利用三年，請參考聯合報系（udngroup.com）隱私權聲明。

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