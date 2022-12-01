111年12月＆112年1月主題 我的健康代表字

送走虎年，喜迎兔年，你的「健康代表字」是什麼？值此歲末年終之際，大家可以盤點一下自己的健康狀況，以及對健康的新祈願，不論是在飲食、運動、生活習慣、身體及心理等各方面，期許有哪些改變或重整？歡迎來信分享。

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