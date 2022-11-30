發展第四代核能技術 謝曉星坦言處理「這問題」最難

中研院今天發表台灣淨零科技研發政策建議書，內容提及要導入第四代核能技術，也有立委問及小型模組化核反應器(SMR)技術，原能會主委謝曉星表示，SMR是新的優勢，核研所已有進行相關研究，但須克服高階核廢料問題，也須研擬管制法規，但他坦言，核廢處理確實是台灣很大的問題。

中央研究院今天發布台灣淨零科技研發政策建議書，立法院今邀請原能會主委業務報告。民進黨立委張廖萬堅指出，中研院淨零科技建議書有兩處建議與原能會有關，包含對各種第四代核能技術審慎評估，如果應用在核能安全和核廢料處置可明確解台灣民眾問題，應在考慮與民眾充分溝通後導入；另要密切注意核融合商轉發展，在適當時間點啟動建立規範，與全球同步引入核融合技術，協助達成2050淨零排放目標。

對於導入第四代核能技術，謝曉星表示，如果國家能源政策有往核能走，「我完全同意」，但站在管制機關立場，已審慎評估第四代核能技術，但未來能否落實，必須克服高階核廢料問題，如果核廢料減少會更有利。他坦言，現在台灣最大問題仍在核廢料處理。

至於核融合的發展，謝曉星表示，核融合核廢料非常少，核種半衰期也非常短，確實是解決環境問題的終極目標，風能、太陽能也是核融合產物，但相較於SMR，核融合發展相對悲觀，因為所消耗資本極大，不過核廢很少、半衰期很短，不過原能會已有在做相關研究，但目前非針對發電，而是做其他用途。

民進黨立委陳秀寶也提到，國際上小型模組化反應爐（SMR）討論度越來越高，8月傳出美國批准SMR設計，該技術最快2030年可進入商轉。謝曉星回應，SMR是現在新趨勢，核研所已有進行研究與相關研製。

不過謝曉星指出，SMR仍會產生核廢料，核廢料的多寡則取決於功率、使用燃料，目前尚無定論，2030年要商轉也沒那麼簡單。他也說，SMR不只是將大型電廠比例縮小，在安全性、滿足物理原則等兩個情況下，設計並非這麼簡單，未來若要使用SMR，仍待研擬相關管制法規。