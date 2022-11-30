今夜至明晨最冷！北台灣低溫剩16度 南部也僅19度

全台降溫！氣象局指出，今晚到周五持續受東北季風影響，北台灣涼意明顯，預估今入夜到明天清晨最冷，中部以北、宜花低溫僅16度，空曠地區可能更冷，南部地區、台東低溫也只有19、20度。

氣象局預報員陳伊秀表示，受到東北季風影響，北台灣從今晚入夜到明天清晨溫度降到16到19度，南部地區低溫也僅19、20度。即使到了白天，北部、宜花高溫回升幅度也不大，約19度到22度，中南部、台東則可望有25度到28度。

水氣部分，陳伊秀說，位於迎風面的基隆北海岸、宜蘭及大台北山區明天會有大雨，基隆北海岸一帶更不排除有局部豪雨發生。北部其他地區、花東及中部則有零星的局部短暫雨，中部沒下雨的地方有機會看見陽光露臉，南部天氣跟今天差不多，以多雲到晴、晴到多雲為主。

陳伊秀說，到了周五的天氣型態回到跟今天類似，中部較無水氣，北部、東半部地區水氣範圍也縮減，主要降雨區域在宜蘭、基隆北海岸跟北部山區。周六東北季風減弱，台北高溫就會回升至27度了。