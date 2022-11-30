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影／感染人數降15% 響應世界愛滋日疾管署點亮「大貢丸」

聯合報／ 記者楊雅棠／台北即時報導
衛福部疾管署今天在台北表演藝術中心點亮象徵愛滋防治的紅絲帶標幟，點亮「大貢丸」。記者楊雅棠／攝影
衛福部疾管署今天在台北表演藝術中心點亮象徵愛滋防治的紅絲帶標幟，點亮「大貢丸」。記者楊雅棠／攝影

明天就是世界愛滋日，衛福部疾管署今天也在台北表演藝術中心用象徵愛滋防治的紅絲帶標幟，點亮「大貢丸」。疾管署長周志浩表示，愛滋是人類的疾病挑戰，對社會經濟有很大影響，需要每個人都動起來才能防治 。所幸國內愛滋防治並未受到新冠肺炎影響，今年感染人數下降15％，希望能繼續妥善控制。

疾管署傍晚於台北表演藝術中心舉辦2022年世界愛滋病日記者會，除周志浩，衛福部長薛瑞元、愛滋病防治及感染者權益保障會委員與愛滋防治工作等民間團體都出席響應。

薛瑞元表示，過去幾年雖然在新冠肺炎疫情籠罩下，但愛滋防治工作並未落下。聯合國訂出2030年達到「95-95-95」目標，也就是95%的感染者知道自身愛滋感染狀態、95%的感染者已服藥、95%服藥的感染者達到病毒量測不到，但國內去年已達到「90-94-95」。

薛瑞元說，國內一直推動匿名篩檢和自我篩檢，但在「感染者知道自身愛滋感染狀態」一項仍只有90%，顯示還有許多衛教工作需要進行，讓民眾不再因恐懼而不敢檢測。

根據疾管署統計，國內愛滋疫情自2018年開始反轉，已連續下降四年。今年截至10月底新增感染數為888人，也較去年年同期的1049人下降15%。

到場響應活動的高雄榮總臨床試驗科主任林錫勳則表示，今年世界愛滋病日的宣導主題為「Equalize」，希望不只是「愛無異同」，希望不論各類族群都能達到醫療平權，消弭預防、篩檢及治療等各項服務的不平等，才能達到消除愛滋的目標。

疾管署今年也和大專校院熱舞社特別設計的15秒手勢舞，以「L」et’s test的概念出發，並合併手勢為「U」的意象，讓大家了解「U=U」（Undetectable=Untransmittable，測不到病毒等於不具傳染力），提醒感染者只要穩定服藥治療，維持在體內病毒量測不到的狀態，就不會透過性行為傳染給伴侶。

疾管署傍晚於台北表演藝術中心舉辦2022年世界愛滋病日記者會。左起台北表演藝術中心執行長王孟超、疾病管制署長周志浩、衛福部長薛瑞元、行政院首席防疫顧問張上淳、愛滋防治及感染者權益保障會委員柯乃熒、林錫勳。記者楊雅棠／攝影
疾管署傍晚於台北表演藝術中心舉辦2022年世界愛滋病日記者會。左起台北表演藝術中心執行長王孟超、疾病管制署長周志浩、衛福部長薛瑞元、行政院首席防疫顧問張上淳、愛滋防治及感染者權益保障會委員柯乃熒、林錫勳。記者楊雅棠／攝影

愛滋病 台北表演藝術中心

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