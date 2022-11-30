睽違23年重返台北 台灣燈會主燈今動土祈福

睽違23年，台灣燈會將重返台北，預計明年2月5日至2月19日於國父紀念館、台北市政府、東區商圈、松山文創園區、信義商圈、四四南村登場。主燈設置預定地國父紀念館今舉辦「2023台灣燈會癸卯年主燈基座動土儀式」，祈求燈會施工順利、燈會活動圓滿成功。

交通部觀光局表示，「2023台灣燈會在台北」是疫情解封後的第一場國際大型活動，台更是睽違23年再次回到最初起點的台北舉辦，本次主燈重新回歸以值年生肖「兔」為主題，由知名藝術家李明道AKIBO，以「玉兔壯彩」為名創作一座科技兔主燈，其中「玉兔」代表月光吉祥，「壯彩」意即光輝明亮，帶大家回顧過去一年科技產業、民主自由、國際參與台灣傲人的成績，同時祈福來年安定富庶夢想起飛。

觀光局指出，玉兔主燈作品高度22公尺，透過機械轉盤裝置360度展現，結合多項數位科技及創新技術，帶給參觀民眾不同以往的光影感受，燈會閉幕後也將典藏續展，繼續延伸燈會效益。

觀光局說，「2023台灣燈會在台北」作品布滿在高樓建築與城市巷弄間，串起東區、信義商圈產業，以國父紀念館及北市政府周邊為重點場域，規畫4大展區、1座主燈、6座副燈，展出300件以上作品及串連12個行政燈區，布展面積達168公頃，是歷來最大。