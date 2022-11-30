聯合報系七作品奪消費權益報導獎 居媒體之冠

111年度消費者權益報導獎今天公布得獎名單，聯合報系拿下平面及網路文字類即時、專題報導獎，總共1特優與2個優勝、4件佳作，包含「樂透防疫保單夢碎」勇奪特優，「揭開快篩試劑成本內幕」與「失智者的金融危機」拿下優勝，在媒體同業中脫穎而出。

專題報導類，聯合報系的經濟日報邱金蘭、仝澤蓉、徐珮君、林安妮以「失智者的金融危機」拿下平面及網路文字類專題報導獎優勝，林安妮表示，在失智金融危機中，都會想到失智長者忘了如何操作ATM，或是到銀行重複領款的畫面，這都是金融現場的真實故事，需要家人、金融業等多一點同理心，才能提升其環境。

聯合報數位版甘芝萁「疫後旅遊停看聽」、聯合報數位版吳淑君與陳雅玲「租屋黑市」拿到平面及網路文字類專題報導獎佳作。

即時報導獎部分，經濟日報邱金蘭以「樂透防疫保單夢碎」勇奪平面及網路文字類即時報導獎特優，邱金蘭表示，防疫保單的議題在疫情時代，很多人都遇到，未來會努力挖掘更多與消費者保護相關的議題。

聯合報數位版以「揭開快篩試劑成本內幕」拿下平面及網路文字類-即時報導獎優勝，報導團隊為郭政芬、蔡容喬、吳淑君、陳雅玲。

蔡容喬表示，今年四月本土疫情升溫，快篩價格一支要300元，但政府對國內喊出要降價的聲浪反應遲鈍，所以專題組決定調查相關成本，揭露成本約50元左右，在高定價背後，挖掘出政府與業界存在的角力與默契，醫界專家更點出健保定價與食藥署徵用機制對價格的影響，報導出刊後，成為推動降價的臨門一腳，也感謝生技界的敢言，有的擔心被秋後算帳或公司會上不了櫃，但為了民眾消費權益，才能在關鍵時刻揭露真相。

經濟日報邱金蘭、何佩儒「被偷走的人生」、邱金蘭「理專Ａ錢追追追」拿到平面及網路文字類即時報導獎佳作。

行政院副院長沈榮津說，消費者權益報導獎邁入第17屆，今年129件參賽作品中僅41件作品獲獎，不到三分之一脫穎而出，競爭很激烈。這次議題多元，飲食報導的比例最高，包含食品添加物、標示不清問題等，其次是疫情消費新聞，包含網路詐騙、防疫保單等。