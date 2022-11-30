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溫哥華機場大雪 長榮班機偏離滑行道面卡雪地

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
長榮航空29日台北-溫哥華BR10航班降落加拿大溫哥華機場時，被網友拍到滑行途中卡在積雪中動彈不得，機場出動拖車協助飛機脫困。示意圖。圖／聯合報資料照片
長榮航空29日台北-溫哥華BR10航班降落加拿大溫哥華機場時，被網友拍到滑行途中卡在積雪中動彈不得，機場出動拖車協助飛機脫困。示意圖。圖／聯合報資料照片

長榮航空29日台北-溫哥華BR10航班降落加拿大溫哥華機場時，被網友拍到滑行途中卡在積雪中動彈不得，機場出動拖車協助飛機脫困。對此，長榮航空解釋，因當地大雪導致能見度不佳，航機落地脫離跑道後，於滑行道轉彎時因道面積雪側滑，航機鼻輪偏離滑行道面，但人機均安。

長榮表示，該航班於當地時間18點42分安全降落，因當地大雪導致能見度不佳，航機落地脫離跑道後，於滑行道轉彎時因道面積雪側滑，航機鼻輪偏離滑行道面，但人機均安。

長榮表示，該班機型為777-300ER，共計250位旅客及3名嬰兒，目前航機暫停於滑行道，因安全考量，已安排旅客先行下機搭乘接駁巴士回到航廈，並請當地機場支援將航機移回滑行道。

長榮說，11月30日的溫哥華-桃園BR09航班因此預計延誤12小時起飛，長榮航空將依旅客需求協助更改訂位或簽轉至他航，對於此次異常事件造成旅客的不便，長榮航空深感抱歉。

機場 長榮航空 溫哥華

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